¿Dónde ver todas las películas de 'El Conjuro' en orden cronológico?

El universo de 'El Conjuro' es uno de los más conocidos en el mundo del cine, no solamente por todas las películas que complementan su historia, sino también por la dirección que se le ha dado. Este 2025, la saga llegará a su fin con 'El Conjuro 4'.

Luego de varios años de exitosas películas, los Warren aparecerán por última vez en la pantalla gigante. El mundo creado por James Wan, donde los famosos investigadores paranormales dedican su vida a enfrentar situaciones sobrenaturales, tendrá su última película llamada 'El Conjuro: últimos ritos'.

¿Dónde ver las películas de 'El Conjuro'?

Lo primero que se debe saber es que las películas de este universo no se estrenaron siguiendo la línea temporal. Existe un orden cronológico que se debe seguir para entender mejor la historia de todo lo que sucede y cuál es la conexión entre los personajes.

Las películas de 'El Conjuro' están disponible en la plataforma de HBO Max. 'El Conjuro 4' también se estrenaría en este servicio de streaming, pero luego de unos meses de su estreno en los cines. A continuación, el avance de la película del 2025.

Para conocer más sobre las conexiones de los personajes y las historias del universo de 'El conjuro' se deben ver las películas en el siguiente orden: