'El Conjuro 4': cuándo se estrena en Latinoamérica y donde VER la película de terror del Universo Warren

Luego de la tercera entrega "El diablo me obligó a hacerlo" en 2021 que fue una decepción total para los fans de este universo de terror, ahora estamos a pocos días del estreno de "El Conjuro 4: últimos ritos" a nivel, cinta que promete no solo nuevos sustos, sino una trama consistente y bien trabajada ¿Lo conseguirán? muy pronto lo sabremos.

Cuándo se estrena El Conjuro 4

Si quieres ver El Conjuro 4: últimos ritos, ten en cuenta que la fecha de estreno puede variar dependiendo del país donde vivas: por ejemplo, en Estados Unidos y España será lanzada el 5 de septiembre, en México desde el 3 de septiembre, mientras que en Perú, Colombia, Argentina, Chile o Brasil, el 4 de septiembre de 2025.

Dónde VER El Conjuro

De momento, la única forma de ver El Conjuro 4: últimos ritos es en las salas de cines. En la actualidad ya se encuentran activas las preventas para ver esta cinta el mismo día de estreno.

Tráiler de El Conjuro 4

Se podrá ver El Conjuro 4 en streaming

Eventualmente, sí. Como suele suceder, luego de la temporada en salas de cine, lo natural es que transcurran un par de meses antes que películas como El Conjuro 4: últimos ritos llegue a las plataformas de streaming.

En el caso de este film de terror, al ser un producto de Warner Bros., es deducible que la misma será estrenada en HBO MAX, plataforma donde están disponibles El Conjuro, El Conjuro 2 y El Conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo.

De qué trata El Conjuro 4

En esta entrega de El Conjuro 4: últimos ritos, nos muestran al matrimonio de investigadores de lo paranormal, Ed y Lorraine Warren en unos de sus casos más perturbadores, que tiene como protagonista a un demonio que, en esta ocasión, atormenta la vida de la familia Smurl, en Pensilvania.

Los hechos de esta cinta toman lugar durante 1986 y promete cierto fan service con la aparición de monstruos icónicos de esta saga, como el regreso de la muñeca Annabelle, por lo que veremos a los dos esposos luchando, una vez más, contra el mal que hace de todo para manifestarse a través de los más inocentes.

Personajes de El Conjuro 4