Olvídate de Netflix | Esta plataforma GRATUITA te permite ver películas y series GRATIS en tu celular o Smart TV

Luego de la pandemia del Covid-19, las plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, HBO Max, Prime Video, entre otras, lograron conseguir un gran protagonismo, puesto que en ellas puedes ver todo tipo de películas, series, documentales y otro material audiovisual, siempre y cuando pagues una suscripción.

Si bien existen algunas plataformas en las que se puede ver películas y series de estreno, la mayoría de estas son ILEGALES y hasta pueden tener algún Malware que afecte tu teléfono, tu computadora o incluso tu Smart TV.

Sin embargo, para fortuna de los cinéfilos y seriéfilos, existe una plataforma GRATUITA en la que podrás ver cientos de películas y muchas series totalmente LIBRE, sin tener que pagar una suscripción o tener que unirte a algún grupo social. ¿Cuál es? Hoy conocerás todo sobre Mercado Play, un servicio creado por Mercado Libre en el que los usuarios que tengan una cuenta activa pueden ver diferente contenido de streaming, todo FREE.

Si bien Mercado Play no necesita de una suscripción de pago, debes saber que las películas y series tienen publicidad dentro de su reproducción. En promedio verás tres anuncios por película, por lo que no es demasiado exagerado este aspecto.

Conoce todo sobre Mercado Play. Foto: captura.

¿Qué películas o series puedo ver en Mercado Play? Pues bien, podrás ver 'El Todopoderoso' con Jim Carrey, la saga Scary Movie, Elysium, Life of Pi, El día después de mañana, entre otras películas. Si te gustan las series, puedes ver Sherlock, Under the dome o incluso Naruto Shippuden o incluso Captain Tsubasa.