Record of Ragnarok 3: nuevo tráiler revela qué dioses y humanos se enfrentarán por el destino de la humanidad

'Shuumatsu no Valkyrie' o también conocido como 'Record of Ragnarok' se ha convertido en una de las series anime más populares del mundo, desde su lanzamiento en junio del 2021 en la plataforma de streaming Netflix.

La serie nos muestra el enfrentamiento entre dioses y humanos, los cuales se enfrentan para definir el destino de la humanidad, la cual será extinguida si es que las deidades ganan en batalla a los representantes de la Tierra, los cuales han sido elegidos por Brunilda, una Valkiria quien ha convocado a los mejores representantes de todos los tiempos.

Para alegría de los fans de Record of Ragnarok, esta Tercera temporada ya tiene fecha de estreno y gracias al primera adelanto oficial se puede saber cuáles serán las batallas 7, 8 y 9, las cuales comprenderán esta nueva tanda de episodios.

Uno de los primeros combates que se verán en esta nueva Temporada de Record of Ragnarok será el enfrentamiento entre el primer emperador de China, Qin Shi Huang, por parte de los humanos, contra el dios del Inframundo, Hades. Esta cruda batalla será una de las más épicas que hay y será clave para inclinar la balanza a favor de la humanidad.

Luego de este sangriento enfrentamiento, el siguiente en entrar en escena será el famoso inventor Nikola Tesla y por el lado de los dioses veremos al Beelzebub, el mismísimo Lucifer.

Para finalizar esta nueva tanda de episodios, veremos enfrentarse al Rey Leonidas de Esparta contra el dios Apollo. Una lucha de orgullo y liderazgo para cerrar con broche de oro esta nueva temporada.

Si bien no se ha anunciado que estos capitulos serán el final de la serie, podrás ver estos nuevos capítulos de la Temporada 3 de 'Record of Ragnarok' en diciembre de este 2025. Posiblemente antes de la quincena de este último mes del año.