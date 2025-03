¿Cuánto tiempo de duración tiene el capítulo final de 'Solo leveling' de la segunda temporada?

El capítulo final (ep.13) de la segunda temporada de Solo Leveling se titula 'On to the next target' y tiene una duración de aproximadamente 24 minutos en Crunchyroll, como es habitual en la mayoría de sus episodios semanales. En un inicio se había especulado acerca de que el capítulo duraría un ahora como cierre de temporada, pero esto fue desmentido.