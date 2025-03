Solo Leveling, capítulo 12: a qué hora y dónde ver el episodio completo de la temporada 2

Desde la primera temporada, 'Solo Leveling' demostró ser uno de los animes más populares a nivel mundial y a pesar de que su estreno es una vez a la semana, el público mantiene la expectativa alta para saber qué es lo que ocurrirá en la trama. El próximo episodio está titulado como '¿Eres el rey de los humanos?' ('Are you the King of Humans?').