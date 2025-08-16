Felipe Vizeu sorprendió con potente mensaje tras victoria de Sporting Cristal: "Gran..."

Sporting Cristal dio el batacazo a los 3800 m. s. n. m. de Juliaca y venció con un contundente 3-1 a Binacional por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. Este resultado, que los deja momentáneamente en la punta del certamen con 16 puntos, no solo ha sido seguido por los aficionados. Felipe Vizeu también ha estado atento al partido y tras el mismo dejó un potente mensaje.

El delantero brasileño y reciente fichaje del club de La Florida no fue convocado para disputar el encuentro ante el 'Poderoso del Sur' de visita, pero estuvo atento a la victoria del equipo dirigido por Paulo Autuori. Tras el pitido final, sorprendió a toda la hinchada rimense al utilizar sus redes sociales para felicitar a sus compañeros por quedarse con los tres puntos.

"Gran triunfo, amigos. Fuerza Cristal", fueron las breves y contundentes palabras del futbolista de 28 años que publicó a través de una historia en su cuenta verificada de Instagram junto con la gráfica que había subido el conjunto bajopontino segundos después del importante triunfo.

Felipe Vizeu felicitó a sus compañeros por el triunfo de Sporting Cristal ante Binacional. Foto: Instagram - Felipe Vizeu

Felipe Vizeu ya ha tenido su primer entrenamiento con Sporting Cristal

Sporting Cristal anunció oficialmente el pasado jueves la incorporación de Vizeu al primer equipo tras ocho meses jugando en Remo de la Serie B de Brasil (Segunda División). Ni bien llegó a tierras peruanas, mostró su compromiso y el último viernes realizó su primera sesión de entrenamientos con el plantel en el predio de La Florida, donde además fue presentado por todo lo alto.

"Me siento feliz, contento de estar acá en Sporting Cristal. Llego para disfrutar mucho y concretar los objetivos de la temporada. Soy ‘9’, debo estar dentro del área, pero también puedo participar en el juego y moverme por las bandas", fueron sus primeras palabras como futbolista del conjunto cervecero en conferencia de prensa.

Felipe Vizeu tuvo su primer entrenamiento como jugador de Sporting Cristal. Foto: Felipe Vizeu, Sporting Cristal

¿Cuándo debutará Felipe Vizeu con Sporting Cristal?

La hinchada de Cristal se pregunta cuándo podrá ver en acción a Felipe Vizeu y eso lo definirá el DT Paulo Autuori tras verlo en los próximos entrenamientos. De no mediar inconvenientes, el debut del atacante brasileño sería contra UTC el sábado 23 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo, por la séptima jornada del Torneo Clausura.