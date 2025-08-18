Jugó en Barcelona SC y firmaría con Alianza Lima hasta la temporada 2026: "Pronto..."

0
Este destacado jugador defendió la camiseta de Barcelona SC de Ecuador y ahora sorprendería a los hinchas firmando con Alianza Lima para pelear el título. ¿De quién se trata?

Jugó en Barcelona SC y firmaría con Alianza Lima
Alianza Lima se alista para poder enfrentar a Universidad Católica de Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules buscarán cerrar su pase a la siguiente instancia del torneo y seguir haciendo historia en el torneo continental. En medio de ello, se conoció que la directiva estaría cerca de firmar a un exjugador de Barcelona SC.

Nos referimos al atacante ecuatoriano Eryc Castillo, quien viene destacando en las filas de Alianza Lima y se ha consolidado como una de las piezas más importantes en la delantera del cuadro 'íntimo' a lo largo de la temporadas.

Según informó el periodista Gerson Cuba, tras el gran desempeño de la ‘Culebra’ en la Copa Libertadores y la Sudamericana, la directiva blanquiazul habría tomado la decisión de renovarle el contrato pensando en la próxima campaña. Las negociaciones comenzarían en los próximos días.

"Alianza Lima buscará la renovación de Eryc Castillo para el 2026. Pronto se iniciarán las conversaciones", reveló el citado comunicador en su cuenta personal de 'X'. Esta noticia generó la emoción de los hinchas quienes se ilusionan con poder seguir contando con el futbolista para la próxima temporada.

De concretarse esta operación, se trataría de una gran noticia para los intereses del elenco de La Victoria, y es que Castillo ha demostrado ser uno de los jugadores imprescindibles en el esquema del DT Néstor Gorosito.

Estadísticas de Eryc Castillo con Alianza Lima

En lo que va de la temporada, Eryc Castillo ha sido considerado como uno de los titulares imprescindibles en el planteo táctico del cuadro blanquiazul ya que ha jugado 31 partidos, entre todas las competiciones, sumando un aproxima de 2540 minutos.

En todos los encuentros que ha disputado, la 'Culebra' ha participado activamente en el juego siendo uno de los futbolistas más influyentes del plantel con 7 goles y 5 asistencias.

Eryc Castillo a sus 30 años posee una vasta trayectoria, habiendo jugado en múltiples equipos del fútbol ecuatoriano, así como en Brasil y México. En ese sentido, uno de los clubes que más resalta es Barcelona SC, equipo en el que jugó varias temporadas.

Castillo llegó al elenco 'Torero' en 2014 y permaneció durante 4 temporadas hasta que se marchó al Club Tijuana de México. En 2022 retornó a la institución solo por una temporada.

Angel Curo

