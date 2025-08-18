Esposa de Viscarra y Trauco dedican emotivo mensaje de despedida a pareja de Erick Noriega

Erick Noriega deja Alianza Lima para comenzar una nueva etapa futbolística en el cuadro brasileño, Gremio, por lo que este último sábado 16 de agosto se despidió del equipo de sus amores entre lágrimas y aplausos de los hinchas en Matute. Pero no solo él tuvo un emotivo adiós, también su esposa, Gianella Paz.

En más de una oportunidad, a Gianella Paz se le ha visto en las tribunas del estadio aliancista, incluso en el último partido del mediocampista con la camiseta íntima, la joven protagonizó una conmovedora escena que se viralizó en redes. En este marco, tanto la esposa de Guillermo Viscarra y Miguel Trauco se pronunciaron.

A través de Instagram, tanto Chelita Guanella, esposa de Billy Viscarra, y Mariela Arévalo, prometida de Trauco, le dedicaron emotivas palabras a la pareja de Noriega, quien probablemente se mude a Brasil junto al popular 'Samurai', que fue comprado por un valor estimado de 2 millones de dólares.

¡Se despiden! Esposa de Viscarra y Trauco dedican emotivo mensaje a Gianella Paz.

"Eres un ser de luz, mi Giane hermosa. Este es el primer despegue para todos los éxitos que se viene. Te queremos mucho, amiga", colocó Mariela Arévalo. "Amiga linda, estoy segura de que esta nueva etapa va a estar llena de éxitos y bendiciones para ustedes", señaló Chelita Guanella.

Erick Noriega llegará a Gremio

Erick Noriega dejará Alianza Lima para convertirse oficialmente en nuevo jugador del Gremio de Porto Alegre. El jugador firmará un contrato por 4 años y la transferencia comprende el 80 % de sus derechos económicos; Alianza Lima retendrá el 20 %.