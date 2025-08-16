Los mejores memes tras victoria de Alianza Lima 3-1 ADT y la emotiva despedida de Erick Noriega

¡Con 2 goles de penal! Alianza Lima se impuso ante ADT en Matute y suma 3 puntos en el Clausura. Singulares memes invadieron las redes sociales.

1 de 7

Los mejores memes de Alianza Lima tras ganar 3-1 a ADT en Matute. | Composición: Líbero/ Redes Sociales

2 de 7

Guillermo Viscarra volvió a ser pieza importante para el cuadro blanquiazul. | Composición: Líbero/ Redes Sociales

3 de 7

Usuarios se burlan previo al duelo de Alianza Lima vs ADT. | Composición: Líbero/ Redes Sociales

4 de 7

Alianza Lima logró superar los resultados de local ante ADT. | Composición: Líbero/ Redes Sociales

5 de 7

Alianza Lima superó a ADT por 3-1 con dos penales, de Barcos y Peña. | Composición: Líbero/ Redes Sociales

6 de 7

Alianza Lima obtuvo un buen resultado en Matute, haciendo respetar su localía. | Composición: Líbero/ Redes Sociales

7 de 7