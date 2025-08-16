- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Cristal vs Binacional
- Tabla Acumulada
- Mallorca vs Barcelona
- Universitario
- Wolves vs Man City
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
Los mejores memes tras victoria de Alianza Lima 3-1 ADT y la emotiva despedida de Erick Noriega
¡Con 2 goles de penal! Alianza Lima se impuso ante ADT en Matute y suma 3 puntos en el Clausura. Singulares memes invadieron las redes sociales.
1 de 7
2 de 7
Los mejores memes de Alianza Lima tras ganar 3-1 a ADT en Matute. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
3 de 7
Guillermo Viscarra volvió a ser pieza importante para el cuadro blanquiazul. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
4 de 7
Usuarios se burlan previo al duelo de Alianza Lima vs ADT. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
5 de 7
Alianza Lima logró superar los resultados de local ante ADT. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
6 de 7
Alianza Lima superó a ADT por 3-1 con dos penales, de Barcos y Peña. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
7 de 7
Alianza Lima obtuvo un buen resultado en Matute, haciendo respetar su localía. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
El cuadro íntimo logró imponerse en Matute ante ADT. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
COMPARTIRSiguenos en Google News
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
Comprar
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
Comprar
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
Comprar
PRECIOS/ 29.90