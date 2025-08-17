¡Entre lágrimas! Así reaccionó la esposa de Erick Noriega ante su último partido con Alianza Lima

Este sábado 16 de agosto, fue el último partido de Erick Noriega con la camiseta de Alianza Lima y tanto sus compañeros como los hinchas, lo despidieron con gran emoción. Una de las más afectadas con esta noticia es su esposa, Gianella Paz, quien desde la tribuna presenció este momento entre lágrimas.

En este reciente duelo ante ADT, el popular 'Samurái' vistió la cinta de capitán que le entregó Hernán Barcos y al final del partido lo levantaron en hombros mientras los aficionados coreaban su nombre. El mediocampista peruano tendrá 4 años de contrato con el cuadro brasileño, lo que sin duda será una importante etapa en su carrera.

Esposa de Erick Noriega reacciona entre lágrimas ante su despedida

Como algunos saben, Gianella Paz suele acompañar a Erick Noriega en sus diversos encuentros con el cuadro íntimo y por supuesto, que en su despedida del club no pudo faltar. La joven fue captada llorando al ver como el jugador ingresaba al campo para disputar su último partido vistiendo la camiseta íntima.

Tras estas imágenes, los usuarios en las redes sociales no dudaron en comentar ante el emotivo video. Asimismo, la joven compartió un video cantando el tema 'El mismo aire' en el campo del Estadio Alejandro Villanueva, como una despedida de su parte al club peruano que acogió a la pareja todo este tiempo.

"Toda la hinchada blanquiazul fuimos la esposa de Erick Noriega, suerte en tus nuevos retos Samurái", "No me imagino el día en el que el Pirata Barcos nos diga adiós", "La mujer del proceso es para toda la vida y esa mujer demuestra que ella es la indicada", "Soy hincha crema, pero si un Jugador peruano sea de Alianza o Cristal va a otro equipo más fuerte a demostrar su talento le deseo todo lo mejor", indicaron algunos cibernautas.

¿Cuánto ofrece Gremio por Erick Noriega?

La propuesta de Gremio sería de aproximadamente 2 millones de dólares por el 80 % de los derechos económicos del jugador. Alianza Lima se quedaría con el 20 % restante.