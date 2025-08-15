Ana Siucho asistió al partido de la 'U' vs Palmeiras y sorprende con tierno mensaje: "Es lindo verte"

Varias semanas atrás, Edison Flores y su esposa acapararon la atención de todos, luego de que el jugador crema anunciara el fin de su matrimonio. Sin embargo, Ana Siucho reapareció en el estadio Monumental para ver el duelo entre Universitario vs. Palmeiras y lo que más sorprendió, fue el mensaje que dejó en sus redes.

Como algunos saben, hace poco, Ana Siucho llegó a Lima tras mudarse a Estados Unidos con sus hijas, en medio del escándalo que involucraba a su familia con el ahora preso, Andrés Hurtado. Este reciente jueves 14 de agosto, asistió al recinto merengue en compañía de sus dos pequeñas.

Ana Siucho reaparece en el Monumental y deja tierno mensaje

Mediante su cuenta de Instagram, la influencer compartió diversos momentos en el estadio y se lució junto a sus hijas, quienes a su vez vestían la camiseta de Universitario de Deportes. En medio de dichas publicaciones, colocó "Siempre es lindo verte", en una fotografía a lado de quien sería su amiga.

Ana Siucho reaparece en el Monumental para ver partido de Universitario. | Imagen: Instagram

Luego de estas historias en las redes sociales, muchos usuarios asumen que Edison Flores y Ana Siucho se habrían reconciliado o estarían dándose otra oportunidad; sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos se han pronunciado respecto a su separación. Incluso el popular 'Orejitas' borró todas sus fotos de su Instagram.

Edison Flores anunció el final de su matrimonio con Ana Siucho

El pasado 29 de junio, Edison Flores compartió un comunicado que confirmó que estaba separado desde hace unos meses de Ana Siucho. Además, señaló que, aunque ya no compartían una relación sentimental, ambos seguían trabajando juntos por el bienestar de sus hijas, pidiendo respeto por la privacidad de la familia y aclaró que no haría más comentarios al respecto.

Durante dicho contexto, Siucho fue vista compartiendo con el empresario Elías Brito, lo que generó especulaciones sobre un posible acercamiento, pero a los pocos días, él salió al frente para aclarar que solo mantenía una amistad con la peruana, descartando cualquier tipo de vínculo sentimental.