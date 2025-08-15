Esposa de Felipe Vizeu, el '9' de Sporting Cristal, emociona a hinchas con emotivo mensaje: "Un ciclo de..."

Siguen llegando los refuerzos a Sporting Cristal y esta vez presentaron a su nuevo delantero, Felipe Vizeu. Este último 14 de agosto, 'La Fuerza Ganadora' anunció oficialmente el fichaje del brasileño, que firmó contrato hasta diciembre de 2026. En este marco, su esposa ya se pronunció con emotivo mensaje que emociona a los hinchas cerveceros.

La pareja de Felipe Vizeu responde a Mariana Linhares, con quien tiene dos pequeños hijos. La también brasileña compartió la fotografía del '9' del cuadro celeste en su primer entrenamiento con el equipo y la acompañó con afectivas palabras para lo que será una nueva etapa en el fútbol peruano y vistiendo la camiseta rimense.

"Qué Dios te bendiga y sea un ciclo de muchos logros y realizaciones.", colocó la esposa de Felipe Vizeu, mediante su cuenta oficial de Instagram, dejando en claro la emoción y el apoyo que le brinda al exjugador de Remo, equipo de la Serie B de Brasil.

Mariana Linhares reacciona a la llegada del delantero brasileño a Sporting Cristal. | Imagen: Instagram

Felipe Vizeu se pronunció por su fichaje a Sporting Cristal

Felipe Vizeu, que fue fichado por Sporting Cristal, como refuerzo para el '9' en reemplazo del uruguayo Martín Cauteruccio, ya se pronunció por primera vez y sus palabras emocionan a la afición cervecera, que espera que su ingreso potencie el ataque para disputar el Torneo Clausura 2025.

"Un nuevo capítulo. Una nueva etapa comienza ahora. Gracias, mi Dios, por cuidarme tan bien. Vamos juntos, Sporting Cristal", afirmó a través de sus redes sociales, en este caso, Instagram.

Felipe Vizeu dio un fuerte mensaje tras su fichaje.