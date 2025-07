Alineaciones Alianza Lima vs. Juan Pablo II: el potente once de Gorosito para ganar en Trujillo

Alianza Lima tendrá este jueves 31 de julio la oportunidad perfecta para conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 cuando visite a Juan Pablo II en el Estadio Mansiche de Trujillo. Los blanquiazules solo tienen un punto en el certamen, por lo que Néstor Gorosito prepara a su mejor oncena posible con el objetivo de no alejarse más de los primeros lugares de la tabla.

PUEDES VER: Las 3 duras bajas que tendría Alianza Lima ante Juan Pablo II y Sporting Cristal

Posible alineación de Alianza Lima

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo (Jean Pierre Archimbaud), Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Hernán Barcos.

Alianza Lima intentará ganarle a Juan Pablo II sin Zambrano, Peña, Cari ni Guerrero. Foto: Marco Cotrina / URPI LR

Alianza Lima no llega muy bien al encuentro tras el sorpresivo empate contra Alianza Atlético en Matute. Además de no lograr sumar de a tres, perdió a un importante jugador en el once como Piero Cari, quien sufrió un desgarro de segundo grado en el isquiotibial izquierdo que lo tendrá alejado de las canchas un mes.

El joven volante se une a Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Sergio Peña como las ausencias más resaltantes de los 'Íntimos'. Con esas cuatro bajas, Néstor Gorosito podría apelar por una formación con algunas sorpresas. El arquero y los cuatro defensas que alinearon ante los 'Churres' se mantendrían en el once frente al club de Chongoyape.

Sin embargo, el mediocampo sería inédito, pues Fernando Gaibor podría jugar con dos futbolistas con los que no ha podido compartir el titularato en la temporada. Las opciones para reemplazar a Cari son Jean Pierre Archimbaud, Jesús Castillo y Alessandro Burlamaqui, pero solo uno de ellos no arrancará las acciones debido a que también deben llenar el hueco dejado por Erick Noriega, quien estará en la zaga central. Por su parte, Hernán Barcos comandará el ataque, posiblemente junto con Eryc Castillo y Kevin Quevedo.

Posible alineación de Juan Pablo II

Matías Vega; Jorge Toledo, Renzo Alfani, Arón Sánchez, Fabio Agurto; Christian Flores, John Vega, Flavio Fernández, Cristhian Tizón, Relly Fernández; Emiliano Villar.

Juan Pablo II solo tiene una baja de consideración para enfrentar a Alianza Lima. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Juan Pablo II afronta este Clausura con la firme misión de evitar el descenso. En el debut golearon a Sport Boys en Chongoyape, pero el fin de semana pasado cayeron estrepitosamente por 5-1 a manos de Sport Huancayo, por lo que ahora buscará dar el batacazo en Trujillo y vencer a los aliancistas para seguir alejándose de la zona baja.

El DT Santiago Acasiete tiene un equipo base con Matías Vega en el arco, Renzo Alfani y Arón Sánchez como la dupla de centrales y Cristhian Tizón junto con Emiliano Villar en el ataque. Sin embargo, uno de los revulsivos podria ser el recientemente fichado Mauricio Affonso, quien debutó con gol frente al 'Rojo Matador'. Por su parte, Nahuel Rodriguez está suspendido por su expulsión en la fecha anterior y Thiago Cantoro no será convocado por el estratega del elenco 'Papal'.