Universitario y el impensado motivo por el que se verá perjudicado con la baja de Binacional

La noticia más impactante de las últimas horas es, sin lugar a dudas, la confirmación del descenso administrativo de Binacional por parte de la FPF a causa de que la Sala Civil de Puno le revocó la medida cautelar con el que estaba participando en la Liga 1. Por desgracia para Universitario de Deportes y sus hinchas, los cremas se verían perjudicados con la baja del 'Poderoso del Sur'.

¿Por qué a Universitario le afectará el descenso de Binacional?

Como se sabe, la 'U' es uno de los principales candidatos para ser campeón nacional por tercera vez consecutiva. El cuadro de Juliaca estaba muy lejos de competirle de igual a igual a los dirigidos por Jorge Fossati, pero su baja le ha traído un problema de índole económico a la institución de Ate.

La razón es muy simple. En el Torneo Clausura, al conjunto merengue le tocaba recibir en el Estadio Monumental a Binacional por la fecha 9. El encuentro se iba a disputar después de la fecha FIFA de selecciones de setiembre, pero finalmente no se podrá llevar a cabo. Esto hará que Universitario no ingrese a sus arcas una importante cantidad de dinero por concepto de la taquilla, sobre todo porque tiene un recinto deportivo en el que cada fecha meten a más de 50 mil personas.

Universitario no podrá recibir un ingreso económico fuerte porque ya no jugará como local ante Binacional en el Estadio Monumental. Foto: Universitario de Deportes

Esa cifra monetaria importante no lo podrá recuperar el elenco estudiantil, por lo que dejará de percibir un ingreso que le permitiría pagarle a su planilla actual así como parte de la deuda que vienen abonando de acuerdo a lo establecido a la Ley de Viabilidad. Sin embargo, por como la institución se viene manejando administrativamente, este percance no generará algún tipo de problemas a futuro.

Universitario se vio beneficiado en el tema deportivo

Por otro lado, la exclusión de Binacional ha hecho que Universitario también se vea beneficiado, pero solo en el aspecto deportivo porque dos de sus rivales directos por el título de la Liga 1 han perdido tres puntos en la tabla de posiciones, tanto del Clausura como del Acumulado. Estos son Sporting Cristal y Cusco FC, quienes habían logrado ganarles a los de Juliaca en el segundo certamen del año y se les descontarán esas unidades por reglamento.

Con las modificaciónes respectivas, la 'U' es el líder de la clasificación del segundo semestre con 14 puntos y además está en la cima de la tabla anual con 53 puntos; lugares de privilegio que deberá mantener hasta fin de año si es que quiere levantar la tan ansiada estrella 29 de su historia.

Universitario recuperó el liderato del Torneo Clausura con el descenso de Binacional. Foto: Universitario de Deportes