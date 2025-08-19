0

Alianza Lima y Universitario se quedan sin puntos en el Clausura tras descenso de Binacional

El descenso de Binacional trajo muchas consecuencias, y una de ellas es que Alianza Lima perderá puntos claves por el Torneo Clausura 2025.

Francisco Esteves
Alianza Lima y Universitario perjudicados por Binacional.
Alianza Lima y Universitario perjudicados por Binacional. | Foto: Carlos Félix | URPI-LR.
COMPARTIR

Deportivo Binacional fue noticia en todo el Perú debido a que la FPF decidió descenderlo a la Segunda División, alterando así la tabla de posiciones del Torneo Clausura en la Liga 1 2025. Dos de los perjudicados son Alianza Lima y Universitario, ya que perderán tres puntos claves que podrían ser de mucha ayuda a final de temporada con el objetivo de alzar el título nacional.

Universitario y una sensacional noticia gracias a Binacional.

PUEDES VER: Con el descenso de Binacional: Universitario sería beneficiado en la tabla de posiciones

Como sabemos, todos los clubes que hayan sumado de a tres ante el 'Bi' en el segundo certamen de la temporada vieron sus puntos anulados, aunque esto no le afectó a blanquiazules ni cremas debido a que todavía no lo habían enfrentado. Sin embargo, a la larga si les podría pasar factura tanto a los dirigidos por Néstor Gorosito como Jorge Fossati porque les quitaron la posibilidad de sumar un triunfo ante los de Puno.

Es decir, Alianza Lima y Universitario descansarán dos veces en el Torneo Clausura: la fecha que les correspondía como a todos los clubes y ahora la jornada en la que iban a chocar con Deportivo Binacional. Por ello, los de Matute y Ate 'perdieron' tres puntos sumamente importantes. Sin embargo, esto no solo afectará a los íntimos y merengues, sino a todos los equipos que en su calendario les falta chocar con los del sur.

Además, Universitario de Deportes también se verá perjudicado porque le correspondía recibir al 'Bi' en el Estadio Monumental, por lo que al anularse el compromiso no recibirán la taquilla recaudada en su recinto deportivo, mismo que suelen llenar sus hinchas, por lo que significará un fuerte golpe en lo económico.

Deportivo Binacional se pronunció tras su descenso

El mensaje de Deportivo Binacional.

Mediante sus redes sociales, Deportivo Binacional dejó un comunicado. "Creemos, por múltiples razones, que dicha Sentencia debe ser dejada sin efecto, por lo que seguiremos defendiendo en paralelo nuestros derechos ante el órgano supremo de la constitucionalidad. Por lo tanto, exhortamos a la Federación Peruana de Fútbol a respetar los plazos y normas de orden público de obligatoria observancia", indicó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Reimond Manco dio fuerte calificativo a Pedro Aquino tras firmar por Alianza Lima: "Es un..."

  2. Binacional expulsado de la Liga 1: Así quedaría la tabla de posiciones del Clausura con resta de puntos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano