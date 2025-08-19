Alianza Lima y Universitario se quedan sin puntos en el Clausura tras descenso de Binacional

Deportivo Binacional fue noticia en todo el Perú debido a que la FPF decidió descenderlo a la Segunda División, alterando así la tabla de posiciones del Torneo Clausura en la Liga 1 2025. Dos de los perjudicados son Alianza Lima y Universitario, ya que perderán tres puntos claves que podrían ser de mucha ayuda a final de temporada con el objetivo de alzar el título nacional.

Como sabemos, todos los clubes que hayan sumado de a tres ante el 'Bi' en el segundo certamen de la temporada vieron sus puntos anulados, aunque esto no le afectó a blanquiazules ni cremas debido a que todavía no lo habían enfrentado. Sin embargo, a la larga si les podría pasar factura tanto a los dirigidos por Néstor Gorosito como Jorge Fossati porque les quitaron la posibilidad de sumar un triunfo ante los de Puno.

Es decir, Alianza Lima y Universitario descansarán dos veces en el Torneo Clausura: la fecha que les correspondía como a todos los clubes y ahora la jornada en la que iban a chocar con Deportivo Binacional. Por ello, los de Matute y Ate 'perdieron' tres puntos sumamente importantes. Sin embargo, esto no solo afectará a los íntimos y merengues, sino a todos los equipos que en su calendario les falta chocar con los del sur.

Además, Universitario de Deportes también se verá perjudicado porque le correspondía recibir al 'Bi' en el Estadio Monumental, por lo que al anularse el compromiso no recibirán la taquilla recaudada en su recinto deportivo, mismo que suelen llenar sus hinchas, por lo que significará un fuerte golpe en lo económico.

Deportivo Binacional se pronunció tras su descenso

El mensaje de Deportivo Binacional.

Mediante sus redes sociales, Deportivo Binacional dejó un comunicado. "Creemos, por múltiples razones, que dicha Sentencia debe ser dejada sin efecto, por lo que seguiremos defendiendo en paralelo nuestros derechos ante el órgano supremo de la constitucionalidad. Por lo tanto, exhortamos a la Federación Peruana de Fútbol a respetar los plazos y normas de orden público de obligatoria observancia", indicó.