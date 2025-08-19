Sport Boys perjudicado con descenso de Binacional: así están las posiciones por la 'baja'

Recientemente la FPF decidió que Deportivo Binacional pierda la categoría, por lo que se marchará de la Liga 1 con plena temporada en juego. Esto afectará sin duda alguna la tabla acumulada, ya que todos los partidos que el cuadro sureño haya disputado en el Torneo Clausura serán anulados y con ellos todo puntaje que sus rivales hayan obtenido. Por tal motivo, la lucha por el descenso se ha visto modificada y Sport Boys se vio perjudicado de cierta forma.

Como sabemos, con la salida del 'Bi' ahora Universitario de Deportes es nuevo líder del Clausura y ello generó diversas reacciones; sin embargo, hay clubes que perdieron puntos y no están luchando por el título nacional sino por la permanencia. Ellos se vieron afectados en la tabla acumulada y uno de ellos es el cuadro rosado, que si bien no sufrió la resta de unidades igual se encuentra más cerca de la 'baja'.

Resulta que Deportivo Binacional se ubicaba en la casilla 15 por detrás de Sport Boys y le daba cierto 'colchón' a los chalacos para sentirse tranquilos, pero ahora ya no está más y los del Callao se encuentran en el puesto 13 con 24 unidades al igual que Juan Pablo II, solo que con mayor diferencia de gol. Una posición debajo está UTC con 20 puntos y luego comienza el descenso con Ayacucho FC que tiene 19 puntos.

Binacional ya presentó su reclamo.

De esta forma la lucha por la 'baja' está más fuerte que nunca, y si Ayacucho FC también termina descendiendo los rosados estarán a solo un puesto de perder la categoría. Sin duda alguna la decisión de la FPF ha causado demasiados estragos en la Liga 1 2025 y los hinchas de varios clubes han comenzado a expresar su incomodidad.

¿Cómo marcha el descenso de la Liga 1 2025 sin Binacional?

Así marcha la tabla de posiciones con el descenso de Binacional: