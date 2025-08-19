0
Sport Boys perjudicado con descenso de Binacional: así están las posiciones por la 'baja'

El descenso de Deportivo Binacional trajo muchos cambios en la Liga 1, como por ejemplo el descenso con Sport Boys perjudicado en la tabla de posiciones.

Francisco Esteves
El descenso en la Liga 1 se vio modificado.
El descenso en la Liga 1 se vio modificado. | Foto: Sport Boys - X.
Recientemente la FPF decidió que Deportivo Binacional pierda la categoría, por lo que se marchará de la Liga 1 con plena temporada en juego. Esto afectará sin duda alguna la tabla acumulada, ya que todos los partidos que el cuadro sureño haya disputado en el Torneo Clausura serán anulados y con ellos todo puntaje que sus rivales hayan obtenido. Por tal motivo, la lucha por el descenso se ha visto modificada y Sport Boys se vio perjudicado de cierta forma.

Universitario y una sensacional noticia gracias a Binacional.

PUEDES VER: Con el descenso de Binacional: Universitario sería beneficiado en la tabla de posiciones

Como sabemos, con la salida del 'Bi' ahora Universitario de Deportes es nuevo líder del Clausura y ello generó diversas reacciones; sin embargo, hay clubes que perdieron puntos y no están luchando por el título nacional sino por la permanencia. Ellos se vieron afectados en la tabla acumulada y uno de ellos es el cuadro rosado, que si bien no sufrió la resta de unidades igual se encuentra más cerca de la 'baja'.

Resulta que Deportivo Binacional se ubicaba en la casilla 15 por detrás de Sport Boys y le daba cierto 'colchón' a los chalacos para sentirse tranquilos, pero ahora ya no está más y los del Callao se encuentran en el puesto 13 con 24 unidades al igual que Juan Pablo II, solo que con mayor diferencia de gol. Una posición debajo está UTC con 20 puntos y luego comienza el descenso con Ayacucho FC que tiene 19 puntos.

Binacional ya presentó su reclamo.

De esta forma la lucha por la 'baja' está más fuerte que nunca, y si Ayacucho FC también termina descendiendo los rosados estarán a solo un puesto de perder la categoría. Sin duda alguna la decisión de la FPF ha causado demasiados estragos en la Liga 1 2025 y los hinchas de varios clubes han comenzado a expresar su incomodidad.

¿Cómo marcha el descenso de la Liga 1 2025 sin Binacional?

Así marcha la tabla de posiciones con el descenso de Binacional:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario243353
2. Alianza Lima241448
3. Cusco FC222046
4. Sporting Cristal231845
5. Alianza Atlético241140
6. Deportivo Garcilaso241439
7. FBC Melgar24739
8. Sport Huancayo24238
9. AD Tarma23-1030
10. Los Chankas22-529
11. Cienciano23528
12. Atlético Grau23-426
13. Sport Boys24-824
14. Juan Pablo II23-1024
15. UTC22-2120
16. Ayacucho FC24-1719
17. Comerciantes Unidos23-1616
18. Alianza Universidad23-2015
19. Binacional---

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

