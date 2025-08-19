- Hoy:
José Carvallo calificó de 'vergüenza' al VAR y Erick Delgado le responde: "Quítate la camiseta"
Los exporteros de Universitario y Sporting Cristal, ahora panelistas de L1 MAX, tuvieron una discusión mientras se analizaba gol anulado a Alex Valera.
Una de las jugadas más polémicas de la última jornada del Torneo Clausura fue el gol anulado a Alex Valera, que pudo ser el 2-0 de Universitario ante Sport Huancayo, pero finalmente fue anulado por el juez de línea tras un presunto off side que el videoarbitraje luego confirmó.
Durante la última emisión del programa L1 Radio, José Carvallo opinó que el VAR era una vergüenza, especialmente por el trazado de las líneas que se observan en la televisión.
"Es una vergúenza, pero mira el trazado azul, que le traspasa el pulmón al de Huancayo. ¡Qué abusivo!", dijo el exportero de la 'U', que tuvo rápidamente una respuesta del popular 'Loco'.
"Tampoco una vergüenza. José, quítate la camiseta, por favor. En esta mesa viene a comentar con la camiseta puesta, no estamos siendo objetivos", dijo el excapitán de Cristal, indignado aunque también entre risas.
Recordemos que Universitario solo pudo empatar 1-1 ante Sport Huancayo, resultado que dejó a Sporting Cristal como único líder del Torneo Clausura y los 'cremas' luego cayeron al tercer lugar tras la victoria de Cusco FC.
Universitario espera levantar cabeza ante Alianza Lima
Universitario espera levantar cabeza en Alianza Lima este domingo 24 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el Estadio Monumental. Previamente, este jueves se enfrentan a Palmeiras de visita por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
