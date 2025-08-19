- Hoy:
Los dos clubes de la Liga 1 que pierden 3 puntos en el Clausura por descenso de Binacional
La inminente salida del Deportivo Binacional en pleno desarrollo del Torneo Clausura ha provocado que dos equipos pierdan tres puntos.
Deportivo Binacional se hizo tendencia recientemente debido a un fallo judicial que lo deja fuera de la Liga 1. Para sorpresa de muchos, el equipo de Juliaca quedó inhabilitado de participar del campeonato luego que el Poder Judicial dejó sin efecto la medida cautelar que les otorga el permiso de participación. En ese contexto, dos clubes pierden tres puntos.
Como se recuerda, en diciembre del 2024, la Corte Superior de Justicia de Puno concedió el fallo preventivo a favor del ‘Poderoso del Sur’ que le permitía disputar la Primera División. De esta manera, solicitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) incorporarlo este año y así disputó todo el Torneo Apertura y las primeras fechas del Clausura.
¿Qué clubes pierden 3 puntos en el Torneo Clausura?
Luego de la reunión del directorio de la FPF se decidió que Binacional no continúe en la Liga 1. Con ello, los que disputaron el Torneo Apertura mantienen sus puntos; sin embargo, se anula todo lo que se jugó hasta este momento en el Clausura. Tomando en cuenta lo que indica el reglamento, son dos equipos los que pierden sus 3 puntos obtenidos en sus respectivas victorias frente al ‘Poderoso del Sur’.
Se trata de Cusco FC (2-0) y Sporting Cristal (3-1), quienes ganaron en la fecha 3 y 6 respectivamente de esta segunda parte de temporada. Una situación que ha generado diversas reacciones en los hinchas, mientras el campeonato continúa con muchas emociones en la parte superior y últimos lugares de la tabla de posiciones.
Cabe mencionar que el elenco cusqueño marcha en el segundo lugar de la tabla, mientras los rimenses lideran el Clausura. No validar los tres puntos conseguidos en sus respectivos partidos causaría revuelo.
¿Qué dijo Binacional ante esta inesperada noticia?
“La Sentencia de la Sala Civil de Puno no es firme, sino que se encuentra aún pendiente de poder ser impugnada vía Recurso de Agravio Constitucional. A la fecha, dicho pronunciamiento no es eficaz. Creemos, por múltiples razones, que dicha Sentencia debe ser dejada sin efecto, por lo que seguiremos defendiendo en paralelo nuestros derechos ante el órgano supremo de la constitucionalidad”, dijo en un comunicado.
