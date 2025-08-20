0
Alianza Lima vs Independiente o U de Chile: fecha, hora y quién es el rival en cuartos

Partidos de HOY EN VIVO, jueves 21 de agosto: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves 21 de agosto. Continúa la Copa Libertadores, Sudamericana 2025 y Europa League.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este jueves 21 de agosto
Programación de partidos en vivo para este jueves 21 de agosto | FOTO: LIBERO
El jueves 21 de agosto nos trae una gran programación de partidos en vivo en todo el mundo. En Sudamérica continúa disputándose los duelos de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Además, en Europa sigue la Europa y Conference League.

Kevin Serna da el golpe con su posible convocatoria a la selección.

PUEDES VER: Kevin Serna sería convocado a la selección para las Eliminatorias 2026: "Está en prelista"

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Godoy Cruz vs Atlético MineiroDIRECTV Peru, DGO, ESPN Argentina
19:30Lanús vs Central Córdoba SdEDIRECTV, DGO

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
17:00LDU Quito vs BotafogoESPN, Disney+, Fox Sports 2
19:30Palmeiras vs UniversitarioDisney+, ESPN5
19:30River Plate vs LibertadTyC Sports, ESPN, Disney+, Telefe

Partidos de hoy en Copa Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Leones del Norte vs OrenseDIRECTV Sports

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Sporting San Miguelito vs HeredianoDisney+
21:00Alianza vs AlajuelenseDisney+, Fox Soccer Plus
21:00Real Estelí vs HérculesDisney+

Partidos de hoy en UEFA Europa League

HORARIOPARTIDOSTV
11:30Midtjylland vs KuPS
12:00Malmö FF vs Sigma Olomouc
12:00Brann vs AEK Larnaca
13:00Zrinjski vs Utrecht
13:00Panathinaikos vs Samsunspor
13:00Škendija 79 vs Ludogorets
13:00Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kyiv
13:15Slovan Bratislava vs Young Boys
13:30Lech Poznań vs Genk
13:45Aberdeen vs FCSB
13:45Rijeka vs PAOK
14:00Lincoln Red Imps vs Sporting Braga

Partidos de hoy en UEFA Conference League

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Rosenborg vs Mainz 05
12:00Győri ETO vs Rapid Wien
12:00Häcken vs CFR Cluj
12:00Hamrun Spartans vs Rīgas FS
12:00Wolfsberger AC vs Omonia Nicosia
12:45İstanbul Başakşehir vs CSU Craiova
13:00Celje vs Baník Ostrava
13:00Polessya vs Fiorentina
13:00Levski Sofia vs AZ
13:00Olimpija vs Noah
13:00Neman Grodno vs Rayo Vallecano
13:00Drita vs Differdange 03
13:00Breidablik vs Virtus
13:00Strasbourg vs Brøndby
13:00Sparta Praha vs Riga
13:00Shakhtar Donetsk vs Servette
13:00Anderlecht vs AEK Athens
13:15Lausanne Sport vs Beşiktaş
13:15Jagiellonia Białystok vs Dinamo City
13:45Shelbourne vs Linfield
14:00Hibernian vs Legia Warszawa
14:00Crystal Palace vs Fredrikstad
14:00Raków Częstochowa vs Arda
14:00Santa Clara vs Shamrock Rovers

Horarios de acuerdo al territorio peruano.

