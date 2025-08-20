Partidos de HOY EN VIVO, jueves 21 de agosto: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves 21 de agosto. Continúa la Copa Libertadores, Sudamericana 2025 y Europa League.
El jueves 21 de agosto nos trae una gran programación de partidos en vivo en todo el mundo. En Sudamérica continúa disputándose los duelos de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Además, en Europa sigue la Europa y Conference League.
Partidos de hoy en Copa Sudamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Godoy Cruz vs Atlético Mineiro
|DIRECTV Peru, DGO, ESPN Argentina
|19:30
|Lanús vs Central Córdoba SdE
|DIRECTV, DGO
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|LDU Quito vs Botafogo
|ESPN, Disney+, Fox Sports 2
|19:30
|Palmeiras vs Universitario
|Disney+, ESPN5
|19:30
|River Plate vs Libertad
|TyC Sports, ESPN, Disney+, Telefe
Partidos de hoy en Copa Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Leones del Norte vs Orense
|DIRECTV Sports
Partidos de hoy en Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Sporting San Miguelito vs Herediano
|Disney+
|21:00
|Alianza vs Alajuelense
|Disney+, Fox Soccer Plus
|21:00
|Real Estelí vs Hércules
|Disney+
Partidos de hoy en UEFA Europa League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:30
|Midtjylland vs KuPS
|12:00
|Malmö FF vs Sigma Olomouc
|12:00
|Brann vs AEK Larnaca
|13:00
|Zrinjski vs Utrecht
|13:00
|Panathinaikos vs Samsunspor
|13:00
|Škendija 79 vs Ludogorets
|13:00
|Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kyiv
|13:15
|Slovan Bratislava vs Young Boys
|13:30
|Lech Poznań vs Genk
|13:45
|Aberdeen vs FCSB
|13:45
|Rijeka vs PAOK
|14:00
|Lincoln Red Imps vs Sporting Braga
Partidos de hoy en UEFA Conference League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Rosenborg vs Mainz 05
|12:00
|Győri ETO vs Rapid Wien
|12:00
|Häcken vs CFR Cluj
|12:00
|Hamrun Spartans vs Rīgas FS
|12:00
|Wolfsberger AC vs Omonia Nicosia
|12:45
|İstanbul Başakşehir vs CSU Craiova
|13:00
|Celje vs Baník Ostrava
|13:00
|Polessya vs Fiorentina
|13:00
|Levski Sofia vs AZ
|13:00
|Olimpija vs Noah
|13:00
|Neman Grodno vs Rayo Vallecano
|13:00
|Drita vs Differdange 03
|13:00
|Breidablik vs Virtus
|13:00
|Strasbourg vs Brøndby
|13:00
|Sparta Praha vs Riga
|13:00
|Shakhtar Donetsk vs Servette
|13:00
|Anderlecht vs AEK Athens
|13:15
|Lausanne Sport vs Beşiktaş
|13:15
|Jagiellonia Białystok vs Dinamo City
|13:45
|Shelbourne vs Linfield
|14:00
|Hibernian vs Legia Warszawa
|14:00
|Crystal Palace vs Fredrikstad
|14:00
|Raków Częstochowa vs Arda
|14:00
|Santa Clara vs Shamrock Rovers
Horarios de acuerdo al territorio peruano.
Horarios de acuerdo al territorio peruano.
