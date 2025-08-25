- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Lanús vs. River Plate
- Banco de la Nación
'Merlina' en Netflix: ¿Cuándo se estrenan los últimos capítulos de la segunda temporada?
El éxito de 'Merlina' continúa en todo el mundo y tras el estreno de los primeros capítulos de la segunda temporada, se está a la espera de la parte 2 de la serie.
Netflix es una de las plataformas más populares del mundo y además de contar con las películas más vistas, también tiene en su catálogo las series más populares y 'Merlina' es una de ellas. La popular serie protagonizada por Jenna Ortega llegará con sus últimos capítulos de la segunda temporada.
PUEDES VER: Tráiler de 'Stranger things 5': primeras imágenes oficiales de la última temporada de la serie
Estreno de la parte 2 de la segunda temporada de 'Merlina'
En el tráiler de la segunda parte de la serie de 'Merlina' se revela el regreso de la directora Weems, tras su muerte anteriormente. Los últimos episodios estarán llegando a Netflix el día 3 de septiembre. De esta manera, se dará el cierre de la exitosa producción original del gigante del streaming.
Reparto de 'Merlina', temporada 2
Si bien es cierto que se mantienen algunos rostros conocidos de la primera entrega, es importante repasar los nombres de los actores que le dan vida a los personajes en la ficción:
- Jenna Ortega es Merlina Addams
- Catherine Zeta-Jones es Morticia Adams
- Luis Guzmán es Gomez
- Unati Lewis-Nyawo es Ritchie Santiago
- Emma Myers es Enid Sinclair
- Hunter Doohan es Tyler
¿A qué hora se estrenan los nuevos capítulos de 'Merlina' parte 2?
En Perú, los nuevos capítulos de la segunda temporada parte 2 de 'Merlina' estarán disponibles desde la 1:00 a.m. PET, alineándose con el también lanzamiento global de la hora del centro de México.
La segunda temporada cuenta con un total de ocho episodios, que están divididos en dos partes. La primera (capítulos del 1 al 4), se estrenó el 6 e agosto de 2025 y la segunda (episodio del 5 al 8) será el complemento de la temporada.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90