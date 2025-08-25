'Merlina' en Netflix: ¿Cuándo se estrenan los últimos capítulos de la segunda temporada?

Netflix es una de las plataformas más populares del mundo y además de contar con las películas más vistas, también tiene en su catálogo las series más populares y 'Merlina' es una de ellas. La popular serie protagonizada por Jenna Ortega llegará con sus últimos capítulos de la segunda temporada.

Estreno de la parte 2 de la segunda temporada de 'Merlina'

En el tráiler de la segunda parte de la serie de 'Merlina' se revela el regreso de la directora Weems, tras su muerte anteriormente. Los últimos episodios estarán llegando a Netflix el día 3 de septiembre. De esta manera, se dará el cierre de la exitosa producción original del gigante del streaming.

Reparto de 'Merlina', temporada 2

Si bien es cierto que se mantienen algunos rostros conocidos de la primera entrega, es importante repasar los nombres de los actores que le dan vida a los personajes en la ficción:

Jenna Ortega es Merlina Addams

Catherine Zeta-Jones es Morticia Adams

Luis Guzmán es Gomez

Unati Lewis-Nyawo es Ritchie Santiago

Emma Myers es Enid Sinclair

Hunter Doohan es Tyler

¿A qué hora se estrenan los nuevos capítulos de 'Merlina' parte 2?

En Perú, los nuevos capítulos de la segunda temporada parte 2 de 'Merlina' estarán disponibles desde la 1:00 a.m. PET, alineándose con el también lanzamiento global de la hora del centro de México.

La segunda temporada cuenta con un total de ocho episodios, que están divididos en dos partes. La primera (capítulos del 1 al 4), se estrenó el 6 e agosto de 2025 y la segunda (episodio del 5 al 8) será el complemento de la temporada.