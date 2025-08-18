¿Cuántos capítulos tiene 'Alien: Earth' y cuándo es el final de temporada?

'Alien: Earth' se estrenó en el 2025 y es la continuidad de la franquicia que tiene otras películas de este famoso universo. La serie está disponible para verse en Disney+ en idioma original o doblaje en diferentes idiomas. Los capítulos se estrenan de manera semanal.

La serie 'Alien: Earth', creada por Noah Hawley y ambientada en el universo de la franquicia Alien, tiene un total de 8 episodios en su primera temporada. La serie, que combina ciencia ficción y terror, se estrenó el 12 de agosto de 2025 en Disney+, Hulu y FX, con los dos primeros episodios lanzados simultáneamente. A partir de ahí, se emite un episodio nuevo cada martes, siguiendo un calendario semanal.

Episodios de 'Alien: Earth': fecha de estreno y horario

Revisa el calendario de episodios de la serie 'Alien: Earth'. En Perú, el estreno de cada capítulo es a las 7:00 p.m. a través de la plataforma de Disney Plus.

Episodio 1: "Neverland" – 12 de agosto de 2025

Episodio 2: "Mr. October" – 12 de agosto de 2025

Episodio 3: "Metamorphosis" – 19 de agosto de 2025

Episodio 4: "Observation" – 26 de agosto de 2025

Episodio 5: "In Space, No One…" – 2 de septiembre de 2025

Episodio 6: "The Fly" – 9 de septiembre de 2025

Episodio 7: (título no confirmado) – 16 de septiembre de 2025

Episodio 8: (título no confirmado) – 23 de septiembre de 2025

¿Cuándo es el final de temporada de 'Alien: Earth'?

El último episodio de 'Alien: Earth' se estrenará el 23 de septiembre de 2025, que marcará el cierre de la primera temporada. De momento, no se ha confirmado ninguna temporada a futuro.

La serie está disponible para verla en Disney+ en Latinoamérica que logró alcanzar una puntuación de más del 90% en Rotten Tomatoes. La serie se ambienta en el año 2120; es decir, dos años antes de 'Alien: El octavo pasajero' y explorar el aterrizaje forzoso de la nave USCSS Maginot en la Tierra.