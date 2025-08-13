'Alien: Earth': fecha de estreno de todos los capítulos y dónde ver online

'Alien: Earth' finalmente estrenó sus dos primeros capítulos que se hicieron tendencia a nivel mundial. Próximamente estarán llegando más episodios en diferentes días y horarios. Esta serie se ubica antes de lo que vivió Ellen Ripley en Nostromo.

'Alien: Earth' tendrá 8 capítulos: fecha y hora de estreno

La serie 'Alien: Earth', creada por Noah Hawley, sigue la historia de la saga de ciencia ficción y terror más exitosa de todo el mundo. El estreno de los primeros capítulos fue el 12 de agosto de 2025. Este proyecto está ambientado en el año 2120. La ciencia ficción, terror y fundamentos sociales son puntos a tomarse en cuenta en el nuevo futuro.

En los episodios se muestra a la Tierra está siendo dominada, pero, a su vez, también está habitada por humanos. Sin embargo, el nuevo prototipo de híbridos es otro de los factores que cambian radicalmente el rumbo de la historia.

¿Dónde ver 'Alien: Earth?

Todos los capítulos de la serie 'Alien: Earth' se transmiten de manera simultánea a través de FX, Hulu y también en Disney Plus. La primera temporada se podrá ver en estas plataformas digitales en idioma original con subtítulos o en doblaje al español.

Fecha y hora de estreno de los capítulos de 'Alien: Earth'

El primer día de estreno de 'Alien: Earth' se lanzaron los dos primeros capítulos. Los siguientes serán lanzados de manera semanal cada martes, según la región donde vivas. Este es el cronograma completo.