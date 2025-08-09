'La hora de la desaparición' y las 5 películas de terror que faltan por estrenarse en el 2025

'La hora de la desaparición' se estrenó de manera oficial en los cines y las primeras reseñas han dejado en evidencia que estamos frente a una de las mejores películas de suspenso. La cinta es un trabajo del director Zach Cregger que anteriormente hizo 'Barbarian'. Durante los próximos meses se estarán proyectando nuevas historias en la pantalla gigante. ¿De cuáles se trata?

'Sinners' o 'Pecadores' en español es una de las películas que ha sido apoyada por la crítica y la ha llevado a obtener puntaje sobresaliente en los portales oficiales de películas como Rotten Tomatoes. 'La hora de la desaparición' tiene un futuro bastante prometedor y no será la única del género para este año.

Películas de terror que se estrenan en el 2025

El 2025 promete ser un año importante para el cine de terror con destacadas producciones que han generado una gran expectativa. Estas son algunas de las películas que se estrenarán durante los próximos meses.

The Conjuring: Last Rites

Fecha de estreno: 5 de setiembre de 2025

Se trata de la cuarta entrega de la saga de 'El Conjuro' que presentará el último caso de Ed y Lorraine Warren, manteniendo el estilo de terror sobrenatural que ha definido la franquicia.

The Black Phone 2

Fecha de estreno: 17 de octubre de 2025

Es la secuela de la exitosa cinta 'El Teléfono Negro' del 2021. Esta película retoma el universo de terror sobrenatural con un nuevo capítulo centrado en el misterioso teléfono y las conexiones paranormales.

Bring her back

Fecha de estreno: 21 de agosto de 2025

Un hermano y una hermana descubren un ritual aterrador en la apartada casa de su nueva madre adoptiva, lo que los llevará a vivir momentos impactantes que marcará para siempre sus vidas.

Él

Fecha de estreno: 19 de septiembre de 2025

'Him' es una película de terror deportivo que se desarrolla en Estados Unidos y está bajo la dirección de Justin Tipping. La fama, el deseo y el poder podrían traer graves consecuencias.

Good boy

Fecha de estreno: 3 de octubre de 2025

Es una película de terror que es filme desde la perspectiva de un perro que ve a su dueño siendo acosado por entidades sobrenaturales. Ha sido calificada como una de las más desgarradoras del 2025.

