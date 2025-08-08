Final explicado de 'La hora de la desaparición' y qué pasó en la película con los niños desaparecidos

Bajo la dirección de Zach Cregger, quien también tiene otro éxito en su carrera como 'Barbarian', vuelvo a los cines con 'La hora de la desaparición' que tiene una duración de 2 horas y 8 minutos. Julia Garner tiene el papel protagónico luego de su éxito en 'Los 4 fantásticos'.

Todo empieza con la historia de la desaparición de 17 niños que corren por las calles a las 2:17 de la madrugada. A pesar de lo que captaron las cámaras de seguridad, la única evidencia es que todos corren de una misma manera a un destino en común sin dejar rastro alguno.

¿De qué trata 'La hora de la desaparición'?

'La hora de la desaparición' es una historia ficticia que tras la desaparición de los 17 niños, la maestra Justine Gandy es señalada como la máxima sospechosa. La comunidad entera de Maybrook empieza a pedir justicia y al final se descubre el destino de los niños.

Final explicado 'La hora de la desaparición': ¿qué pasó con los niños?

Cada capítulo cuenta sobre los misterios que se enconden en Maybrook y poco a poco se va revelando más pistas sobre dónde podrían estar los 17 niños desaparecibdos. Es en el penúltimo capítulo donde todo empieza a salir de control luego de que Justine convence a Alex de verificar el estado del único niño que no está desaparecibo de la clase.

Marcus recibe la visita de una mujer que asegura ser la tía del niño y lo más curioso es que la mujer tiene un parecido con el menor, lo que hace creer que hay algo extraño en ella. Marcus sugiere que lo que deberían hacer es hablar con los tutores legales de Alex, ella alega que no podrá realizarse porque los padres sufren de tuberculosis.

Después de unos sucesos extraños, se revela que Gladys practica magia oscura y uno de sus rituales hace que tenga control sobre la gente. La mujer no duda y sigue con sus creencias para tomar el poder en Marcus y atacar a su esposo y luego contra Justine, conviertiéndolo así en su 'arma'.

Finalmente, Archer y Justine logran escapar de Marcus hasta llegar a un hospital y juntos intentan unir fuerzas para saber el misterio que ocurre en la casa de Alex.