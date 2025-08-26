0

Sporting Cristal sumó un punto en el Clausura y se acerca al líder: así va la tabla de posiciones

Con miras a lograr el primer lugar del Torneo Clausura, Sporting Cristal suma un punto clave que le permite acercarse al líder del certamen.

Diego Medina
Sporting Cristal se mantiene en la lucha por el Torneo Clausura.
Sporting Cristal se mantiene en la lucha por el Torneo Clausura. | Foto: Difusión
Sporting Cristal no solo quiere concentrar esfuerzos en la Liga 1 2025, sino también en su plantel femenino que viene jornada a jornada luchando por el Torneo Clausura. En esta ocasión, las celestes viajaron a Trujillo con el objetivo de los tres puntos, pero consiguieron un agónico empate ante un rival directo como Carlos A. Mannucci.

Por la quinta fecha del Clausura de la Liga Femenina, las dirigidas por Vivian Ayres salían al campo norteño con la intención de sumar tres puntos para no alejarse de las líderes Universitario y Alianza Lima. El juego inició favorable en la primera parte tras ir con un 1-0 parcial, pero finalmente todo concluyó con una paridad de 2-2.

Sporting Cristal Femenino rescató empate ante Mannucci por el Torneo Clausura de la Liga Femenina.

Tabla de posiciones Liga Femenina 2025: Fecha 5 Torneo Clausura

Con este empate entre Sporting Cristal y Carlos Mannucci por 2-2, así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina. De momento, Universitario y Alianza Lima siguen en lo más alto con un partido pendiente.

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario42112
2. Alianza Lima41312
3. Sporting Cristal5611
4. Carlos Mannucci548
5. FBC Melgar417
6. UNSAAC406
7. César Vallejo415
8. Flamengo FBC4-44
9. Killas FC4-52
10. Defensores4-51
11. Biavo4-121
12. Real Áncash4-200

Próximo partido de Sporting Cristal vs Alianza Lima por Liga Femenina

El siguiente encuentro de Sporting Cristal Femenino será ante un duro contrincante como Alianza Lima. Las celestes serán locales en el Estadio Alberto Gallardo el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas locales. La transmisión de estos 90 minutos va por Movistar Deportes.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

