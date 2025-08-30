Horóscopo de HOY domingo 31 de agosto de 2025: predicciones de Josie Diez Canseco

HOY, domingo 31 de agosto de 2025, Josie Diez Canseco comparte el horóscopo diario para guiarte en temas de amor, trabajo, salud y dinero. Cada signo del zodiaco recibe un consejo especial para enfrentar la jornada con mayor claridad y confianza.

El horóscopo de HOY es una invitación a reflexionar sobre tus decisiones y aprovechar las energías positivas del día. Descubre qué dicen los astros y prepárate para sacar el máximo provecho de tus oportunidades.

Horóscopo de hoy, domingo 31 de agosto

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Ciertos problemas familiares te mantendrán preocupado pero mantén la calma, no llegues a conclusiones sin una visión objetiva de la situación, escucha los consejos de personas que estimas y en especial de la persona que amas, su apoyo será de gran ayuda.

Número de suerte 20.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: El tiempo que tu ser amado le dedica a sus asuntos personales te hacen dudar de su interés hacia ti. No te dejes llevar por la duda y vence el temor que te hace evitar manifestar tu incomodidad, si eres claro sabrá comprender y te brindara el espacio que te mereces.

Número de suerte 1.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Estas buscando el amor verdadero en lugares nada ideales, intenta acrecentar tus vínculos sociales y no limitarte a las personas que conoces, solo así abandonaras esa rutina que te sofoca y podrás darte cuenta que tu vida sentimental tiene más opciones, compruébalo.

Número de suerte 21.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Revisaras las obligaciones del día y te darás cuenta que has aceptado más compromisos de los que estás dispuesto a cubrir, no evadas tus responsabilidades y pide las disculpas del caso para poder cumplir con lo más urgente, será lo más recomendable.

Número de suerte 7.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: La armonía se reestablece en todos los ámbitos de tu vida, tendrás una conversación con la persona que amas y borraras los momentos de tensión que experimentabas. Hoy solucionaras un problema familiar que te venia preocupando y vuelve a tu vida la paz.

Número de suerte 12.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: No necesitaras del consejo de terceras personas para darte cuenta que la crisis que vienes viviendo no debe de destruir los buenos momentos que has vivido. Hoy buscaras conversar con tu ser amado y plantéales una solución radical a sus diferencias, será bien recibida.

Número de suerte 14.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Día de sorpresas, esa persona que se había alejado sin motivo alguno dará la cara e intentará conquistarte. No cedas y pide las explicaciones que necesitas, recuerda que su actitud estuvo llena de inmadurez, analiza si es correcto darle una oportunidad.

Número de suerte 17.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: La actitud de conquista que imperaba en tu vida desaparecerá con la llegada de una persona que no tendrá problemas en tomar la iniciativa para acercarse e iniciar un interesante dialogo, sentirás esa sensación extraña que te confirma la llegada de un nuevo amor.

Número de suerte 18.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: No dejes que tus inseguridades arruinen la química que viene surgiendo con esa persona tan especial, intenta confiar mas en su cariño y ve despacio, solo con paciencia lograras fortalecer tu vida sentimental que tanto ansias, recuérdalo.

Número de suerte 4.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: La persona que te interesa esta demostrando mucha inmadurez. Hoy actitudes de su parte te harán ver que vienes perdiendo en la espera de su amor y decidirás alejarte, sentirte liberado de esa ilusión te hará ver todo lo que puedes conseguir en el amor.

Número de suerte 2.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: No te dejes llevar por los consejos de esa persona que intenta manipular tus decisiones en lo sentimental. Recuerda que su influencia no es nada positiva y podrías luego arrepentirte si te dejas llevar por sus comentarios, aléjate de su lado y soluciona tus problemas.

Número de suerte 15.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Te preocuparas por asuntos familiares que quedaron de lado y empezaras a acercarte mas a los tuyos. Hoy disfrutaras de unión con los tuyos, recibirás la llamada telefónica de una persona que aún no puede olvidarte, escúchalo, tendrá algo importante que decirte.