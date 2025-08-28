Cómo te irá y horóscopo de hoy, viernes 29 de agosto: lee las predicciones de Josie Diez Canseco

Ya llegó el viernes 29 de agosto, y con él una excelente oportunidad para consultar el horóscopo de Josie Diez Canseco, quien te ofrece consejos para cada aspecto de tu vida. ¿Cuál es tu número de la suerte? ¿Estás pensando en iniciar un nuevo negocio, pero aún tienes dudas? ¿No sabes cómo tomar decisiones acertadas en el amor? Encuentra las respuestas a estas y otras preguntas en las siguientes líneas.

Horóscopo de hoy, viernes 29 de agosto

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy el acercamiento a esa persona que te agrada será mayor y te darás cuenta que tienen muchas cosas en común, aprovecha. Asuntos familiares retrasaran tus planes, pronto tendrás tiempo para consolidar tus proyectos laborales.

Número de suerte 8.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tu vida afectiva pasa por un periodo magnífico, hoy confirmaras lo importante que se ha vuelto tu ser amado en tu vida. Te proyectas a una inversión con el apoyo de un familiar, confía, serán muy productivas para ambos.

Número de suerte 14.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy esa persona especial te conquistará y te hará olvidar experiencias desagradables. Tu compañero está equivocado en sus sugerencias para un mejor rendimiento laboral, guíate por tu intuición y evitarás errores.

Número de suerte 2.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: No te dejes arrastrar por las experiencias negativas que viviste y disfruta de la compañía de personas que te aprecian. Evita ejecutar este proyecto que tienes en mente, te traerá pérdidas, espera a que se te presente una mejor oportunidad.

Número de suerte 22.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy perdonaras las actitudes poco consideradas de tu ser amado, conversa para poder mejorar estos problemas. El consejo de un amigo te hace analizar tu actitud tan desprendida en temas monetarios, hoy empezarás a restringir gastos.

Número de suerte 1.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Intentará conquistar a alguien que a primera vista te encantara, tu actitud equilibrada te dará excelentes resultados. Los halagos por tu labor te llevarán a enfrentar con habilidad retos, el éxito está asegurado, sigue adelante.

Número de suerte 10.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: No intentes iniciar relaciones con personas inestables, espera, llegará a tu vida la oportunidad que tanto anhelas. Lo que tienes en mente realizar no solucionara tus problemas económicos, paciencia, encontrarás una mejor solución.

Número de suerte 15.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estás dudando del amor que sientes por tu ser amado, no esperes a que tus actitudes te delaten y di lo que sientes. Estás confiando demasiado en esa persona que muestra envidia por tu crecimiento, mantén tu distancia.

Número de suerte 13.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: La atracción que sientes por esa persona especial es correspondida, aprovecha, todo te irá bien. Aunque los problemas personales te ganen no dejes de lado tus responsabilidades, hay gente pendiente de tu desempeño.

Número de suerte 17.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy aléjate de tus responsabilidades cotidianas y pasa más tiempo con tu ser amado. Aléjate de amistades que con sus influencias solo distorsionan tus proyectos, recuerda que nada será más satisfactorio que tus propias gestiones.

Número de suerte 11.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Empezarás el día con ganas de aislarte y con una tendencia a reprimir tus sentimientos, cambia de actitud. Tus ingresos económicos no están cubriendo tus necesidades, plantea el aumento que necesitas, lo conseguirás.

Número de suerte 3.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy asistirás a un evento social y más de una persona se quedara encantado contigo, vence tu timidez y conseguirás lo que anhelas. Tendrás que decidir por tu futuro económico, piensa bien los pasos que vayas a dar, para evitarás errores.