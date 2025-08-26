- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
Horóscopo de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025: predicciones de Josie para cada signo
Este miércoles 27 de agosto, Josie Diez Canseco tiene el tarot más especial para ti. ¿Qué te depara el destino?
Horóscopo de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025 de acuerdo a las predicciones de Josie Diez Canseco. ¿Cómo te irá este día de acuerdo al tarot más acertado de Internet? Tienes la posibilidad de averiguar un poco más sobre tu futuro y tomar mejores decisiones en torno a él. ¡Además! Conoce cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco.
Horóscopo del miércoles 27 de agosto de 2025
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Te reencontrarás con alguien que te ilusionó, decidirás conservar su amistad, paciencia, el verdadero amor está por llegar. Tendrás el apoyo para empezar al proyecto que tienes en mente, da todo de ti y veras resultados sorprendentes.
- Número de suerte 7.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy te darás cuenta que la actitud fría e indiferente que has tenido con el ser amado estaba equivocada y pedirás disculpas. Una persona que admiras reconocerá tu labor, tus deseos de ascender están mas cerca de lo que imaginas.
- Número de suerte 5.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy te das cuenta de todo lo que vienes perdiendo por tu actitud y empezaras a cambiar, se constante y recuperaras su amor. Los retrasos en el desarrollo de tu labor son por falta de asesoramiento, no pierdas tiempo y busca el apoyo.
- Número de suerte 12.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estas prometiendo muchas cosas y no las cumples, no esperes que el ser amado te haga notar ese error cambia. No te sigas arrepintiendo de esa mala inversión y acepta el apoyo que esa persona te ofrece para solucionarlo.
- Número de suerte 9.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy te darás cuenta que tu actitud ha venido ocasionando muchos altercados y decidirás cambiar, conocerás a alguien especial. No te sientas mal por las críticas, te ayudara a perfeccionar tu labor y a recibir mejores económicas.
- Número de suerte 4.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: No rechaces la invitación de esa persona que está interesada en ti, su compañía te ayudará a recuperar tu tranquilidad emocional. No te dejes manipular, decide los pasos que vas a dar en lo laboral, los resultados serán buenos.
- Número de suerte 8.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Conocerás a una persona muy encantadora, te hará una propuesta amorosa, no temas y arriésgate a disfrutar de la felicidad. Las tensiones que experimentas te podrían hacer discrepar con un compañero laboral, mantén la calma.
- Número de suerte 6.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Te dejarás llevar por los comentarios de esa persona negativa, aclara tus dudas siendo directo con quien amas. Ese dinero que acaba de llegar a tus manos merece una sabia administración, de lo contrario no te durará.
- Número de suerte 14.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: La persona que te agrada tiene un grado de inmadurez que desconoces, tomate más tiempo para tratarlo. Ese proyecto que tienes en mente es provechoso, recibirás apoyo de gente con experiencia que te encaminarán al éxito.
- Número de suerte 3.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Renovarás tu imagen para conquistar al ser amado, tus tácticas dara resultado inmediato. Culminarás con obligaciones pendientes que estaban paralizando tus proyectos, planificaras las estrategias de tu crecimiento y te ira muy bien.
- Número de suerte 10.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Hoy te darás cuenta de lo mucho que vienes perdiendo por tus celos y darás más de ti por el bien de tu felicidad. Dedica mas tiempo a tus deberes fíjate en detalles, evitaras una llamada de atención y serás reconocido por tu buen desempeño.
- Número de suerte 15.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy te reencontrarás con una persona que fue muy especial para ti y las circunstancias estarán a tu favor, aprovecha. Las puertas del éxito seguirán paralizadas si no aprendes a confiar en ti mismo, cambia de actitud.
- Número de suerte 2.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90