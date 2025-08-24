Horóscopo de HOY lunes 25 de agosto de 2025: predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo

HOY, lunes 25 de agosto de 2025, Josie Diez Canseco presenta su horóscopo diario con las claves que marcarán la jornada en el amor, el trabajo y la salud. Cada signo del zodiaco recibe una guía especial para reconocer oportunidades y afrontar posibles desafíos.

El horóscopo de HOY es una herramienta para iniciar tu día con claridad y energía positiva. Revisa lo que dice tu signo y toma las decisiones que te acerquen a tus metas personales y profesionales.

Horóscopo de hoy, lunes 25 de agosto de 2025

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: La actitud posesiva con el ser amado la esta alejando de tu lado, tu comportamiento te separa de la felicidad, intenta cambiar. La inestabilidad económica te preocupa, no malgastes tus recursos, ten cuidado y ahorra.

Número de suerte 6.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy te presentarán a una persona que llamará tu atención pero tu actitud indiferente podría evitar un acercamiento, piénsalo. Atrás quedaran las actitudes rígidas que no te permitían trabajar en armonía, disfrutaras de un ambiente agradable.

Número de suerte 19.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Día de decisiones, el camino del amor verdadero y de la tentación estarán frente a ti, vence tus deseos y lograras la felicidad. No te sientas frustrado por ese proyecto estancado, tómalo como una experiencia profesional.

Número de suerte 5.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Las diferencias con el ser amado te hacen ver aspectos de su personalidad que desconocías, distánciate, será lo mejor para ambos. Hoy te cancelaran un dinero pendiente, salda tus deudas que tienes, las mejoras económicas llegaran.

Número de suerte 13.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Sentirás una atracción fuerte por alguien que conocerás, decidirás llamar su atención, ve despacio o lo alejaras. Los comentarios de terceros son ciertos, no evadas la realidad y empieza a administrar de manera correcta tus recursos.

Número de suerte 16.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy alguien que te estima te hará ver tu error y empezaras a cambiar, te estabas perdiendo de opciones para encontrar el amor. Una persona que admiras te propondrá participar en un tentador negocio, aprovecha.

Número de suerte 7.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Hoy tendrás noticias de la persona que te agrada, deja de lado tu orgullo, solo así aclaran los malos entendidos que los distanció. No te involucres tanto en problemas de terceras personas, a la larga solo te causara estrés.

Número de suerte 3.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Esa persona que acabas de conocer y que quiere conquistarte no busca nada serio, ten cuidado. Hoy aparecerá una nueva opción de trabajo que alimentará tus esperanzas de un futuro mejor profesionalmente, analízala.

Número de suerte 18.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy una ilusión llegara a tu vida cambiando tu forma de pensar, dentro de poco vivirás una nueva historia de amor. Aunque el cansancio te gane sigue adelante con tus deberes, tus superiores estarán pendientes de tu desempeño.

Número de suerte 2.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy superas los malos momentos en tu vida afectiva, los detalles a la persona que aun amas te hará recobrar tu felicidad. Afrontaras cambios radicales pero positivos, iniciaras un periodo nuevo en lo laboral, te ira bien.

Número de suerte 10.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estas siendo inconstante, tu actitud pondría poner en riesgo tu fidelidad, cambia. Has dado mucho de ti por tu trabajo, pero no debes de sobre esforzarte, descansa, para seguir conservando tu estabilidad que has logrado.

Número de suerte 9.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy esa persona que aun amas se acercará, no cedas con facilidad, valdrá la pena hacerlo esperar porque valorará más tu amor. Tus planes serán pospuestos por el retraso de documentos importantes, toma medidas inmediatas.