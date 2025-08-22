Horóscopo y predicciones hoy, sábado 23 de agosto, según Josie Diez Canseco

Las predicciones de Josie Diez Canseco continúan marcando tendencia entre los amantes del horóscopo. En esta ocasión, la reconocida astróloga peruana revela sus lecturas para hoy, sábado 23 de agosto, con las que podrás comprender mejor las energías que influyen en tu vida. ¿Será un día de buenas noticias? ¿O se acerca un cambio capaz de transformar tu fin de semana? Los astros ya tienen un mensaje para ti.

Horóscopo de hoy, sábado 23 de agosto

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Te encontrarás con alguien del pasado, hoy tus emociones estarán confusas. En lo laboral es mejor dejar asuntos complicados para cuando estés más calmado.

Número de suerte, 4.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Estás perdiendo el tiempo con planes elaborados para impresionar a la persona que amas. Con creatividad encontrarás nuevas opciones para obtener ganancias.

Número de suerte, 14.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Estás llevando tus problemas económicos a tu vida sentimental, cambia de actitud. Hoy sentirás que estás lejos de tus metas, ten calma, lograrás lo que te propones.

Número de suerte, 6.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy los celos podrían terminar con la tranquilidad en tu vida amorosa, no lo permitas. En el trabajo se presentarán pequeños conflictos que sabrás resolver de inmediato.

Número de suerte, 18.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Un encuentro casual será motivo de celos y resentimiento por parte del ser amado. Tu buena voluntad dentro de tu entorno laboral será recompensada.

Número de suerte, 10.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Disfrutas de un gran momento sentimental, el ser amado te apoyará en todo. Seguirás tu intuición y harás una excelente inversión.

Número de suerte, 3.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Pondrás especial atención a tu apariencia, derrochan sensualidad. Disfruta al máximo del tiempo libre que tendrás al atardecer.

Número de suerte, 10.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: En tu vida sentimental surgirán desacuerdos que provocarán un distanciamiento. Controla tu ansiedad y toma con calma una propuesta laboral que te harán.

Número de suerte, 22.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: No calles tus molestias porque agravarías la tensión que ya existe en tu vida amorosa. Tu economía podría sufrir alteraciones, ten cuidado.

Número de suerte, 7.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Te sentirás más tranquilo, conversarás con el ser amado evitando reproches. Estás dejando de lado ocupaciones importantes, piénsalo bien.

Número de suerte, 2.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tu actitud poco demostrativa hace dudar al ser amado, demuéstrale que es importante para ti. Los inconvenientes que enfrentarás en el trabajo serán pasajeros.

Número de suerte, 11.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Estás en busca del amor y si no tienes paciencia podrías caer en los brazos equivocados. Ten cuidado en lo laboral, alguien se acercará amistosamente, evita su ayuda.