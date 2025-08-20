Hoy, jueves 21 de agosto, los movimientos astrales influirán en el rumbo de tus decisiones y emociones. Si buscas orientación en el ámbito laboral o en el amor, no te preocupes: la astróloga Josie Diez Canseco, a través de su horóscopo diario, te ofrece las claves para comprender lo que se avecina.

Horóscopo de hoy, jueves 21 de agosto

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: La tranquilidad de tu vida sentimental terminará por tus reacciones impulsivas. Las gestiones que hoy realices serán exitosas, a donde vayas encontrará apoyo.

Número de suerte, 11.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Te cansarás de dar explicaciones de tus actividades, hoy preferirás tu tranquilidad. Aclararás los comentarios con los que tratan de hacerte quedar mal en tu trabajo.

Número de suerte, 3.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Alguien en quien confiabas te decepcionará al comentar con otros tus asuntos personales. Tu esfuerzo no ha sido en vano, has sacrificado tus planes personales por tu trabajo.

Número de suerte, 15.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: La persona que amas volverá a hablarte de sus dudas y le pedirás que se aleje de tu vida. Recibirás apoyo incondicional de alguien de tu entorno laboral.

Número de suerte, 2.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Sentimentalmente tendrás un día reconfortante, el ser amado estará pendiente de ti. Al fin lograrás poner en orden documentos importantes, pero no te descuides.

Número de suerte, 8.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy estarás más pendiente de tus obligaciones, el ser amado se mostrará comprensivo. Día de malos entendidos en tu trabajo, ten mucho cuidado con lo que digas.

Número de suerte, 16.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: A pesar de que tu vida sentimental es estable hoy será un día de altibajos. Recibirás buenas noticias sobre un proyecto que casi habías olvidado, al fin lo podrás concretar.

Número de suerte, 5.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Se han sanado tus heridas y se acabó la tristeza, hoy estarás con ganas de emociones. No te cierres en tus ideas, evita las discusiones y acepta consejos.

Número de suerte, 9.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Aunque los celos te atormenten no te conviene pedir explicaciones, ten paciencia. Hoy no tomes decisiones importantes, el desánimo podría llevarte a cometer errores.

Número de suerte, 2.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy el ser amado se mostrará más detallista y afectuoso que nunca. Necesitas ahorrar pero no exageres, planifica tus gastos y no te prives de lo más necesario.

Número de suerte, 22.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: La comunicación mantendrá estable tu vida sentimental, no lo olvides. Tu mente detallista y analítica te permitirá aprovechar una magnífica oportunidad de invertir.

Número de suerte, 6.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Sentirás una sensación de melancolía, el ser amado no te dejará ni un momento solo. Te entusiasmas con una inversión y arriesgarás todo lo que tienes, te irá bien.