Predicciones y horóscopo de hoy, jueves 21 de agosto: qué te depara el futuro, según Josie Diez Canseco
Este jueves, llegan nuevas oportunidades en el amor, el trabajo y la salud. Con el horóscopo de Josie, descubre lo que te depara tu signo zodiacal.
Hoy, jueves 21 de agosto, los movimientos astrales influirán en el rumbo de tus decisiones y emociones. Si buscas orientación en el ámbito laboral o en el amor, no te preocupes: la astróloga Josie Diez Canseco, a través de su horóscopo diario, te ofrece las claves para comprender lo que se avecina.
Horóscopo de hoy, jueves 21 de agosto
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: La tranquilidad de tu vida sentimental terminará por tus reacciones impulsivas. Las gestiones que hoy realices serán exitosas, a donde vayas encontrará apoyo.
- Número de suerte, 11.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Te cansarás de dar explicaciones de tus actividades, hoy preferirás tu tranquilidad. Aclararás los comentarios con los que tratan de hacerte quedar mal en tu trabajo.
- Número de suerte, 3.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Alguien en quien confiabas te decepcionará al comentar con otros tus asuntos personales. Tu esfuerzo no ha sido en vano, has sacrificado tus planes personales por tu trabajo.
- Número de suerte, 15.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: La persona que amas volverá a hablarte de sus dudas y le pedirás que se aleje de tu vida. Recibirás apoyo incondicional de alguien de tu entorno laboral.
- Número de suerte, 2.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Sentimentalmente tendrás un día reconfortante, el ser amado estará pendiente de ti. Al fin lograrás poner en orden documentos importantes, pero no te descuides.
- Número de suerte, 8.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy estarás más pendiente de tus obligaciones, el ser amado se mostrará comprensivo. Día de malos entendidos en tu trabajo, ten mucho cuidado con lo que digas.
- Número de suerte, 16.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: A pesar de que tu vida sentimental es estable hoy será un día de altibajos. Recibirás buenas noticias sobre un proyecto que casi habías olvidado, al fin lo podrás concretar.
- Número de suerte, 5.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Se han sanado tus heridas y se acabó la tristeza, hoy estarás con ganas de emociones. No te cierres en tus ideas, evita las discusiones y acepta consejos.
- Número de suerte, 9.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Aunque los celos te atormenten no te conviene pedir explicaciones, ten paciencia. Hoy no tomes decisiones importantes, el desánimo podría llevarte a cometer errores.
- Número de suerte, 2.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy el ser amado se mostrará más detallista y afectuoso que nunca. Necesitas ahorrar pero no exageres, planifica tus gastos y no te prives de lo más necesario.
- Número de suerte, 22.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: La comunicación mantendrá estable tu vida sentimental, no lo olvides. Tu mente detallista y analítica te permitirá aprovechar una magnífica oportunidad de invertir.
- Número de suerte, 6.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Sentirás una sensación de melancolía, el ser amado no te dejará ni un momento solo. Te entusiasmas con una inversión y arriesgarás todo lo que tienes, te irá bien.
- Número de suerte, 17.
