Horóscopo de hoy, miércoles 20 de agosto: tarot, predicciones y número de la suerte según Josie

¿Dudas en el amor, trabajo y con ganas de saber más sobre tu futuro? Josie Diez Canseco trae hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, el mejor horóscopo de Internet para conocer más sobre lo que le depara a tu signo del zodiaco. ¡No ignores las señales y ten en cuenta los consejos de la 'brujita' más conocida del Perú! Además, revisa cuál es el número de la suerte que te corresponde.

Horóscopo de hoy, miércoles 20 de agosto de 2025

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy recibirás atenciones a donde vayas, no provoques los celos del ser amado.Laboralmente tendrás oportunidades de sobresalir, tus superiores apoyarán tus ideas.

Número de suerte, 2.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tendrás que esforzarte mucho para recuperar a la persona que quieres. Buen día para comunicar tus ideas, se te abrirán puertas y encontrarás apoyo.

Número de suerte, 4.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy toda tu atención estará centrada en la persona que quieres. Perseverar y alcanzar tu meta serán tus objetivos de hoy, no te detendrás ante los contratiempos.

Número de suerte, 22.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Los celos te están llevando a reacciones impulsivas que están cansando al ser amado. No caerás en las provocaciones de alguien de tu trabajo que quiere perjudicarte.

Número de suerte, 10.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy te darás cuenta que haz actuado impulsivamente al alejarte de la persona que quieres. Estarás indeciso entre dos propuestas, analízalas con calma.

Suerte con el número, 18.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: El ser amado no ocultará su incomodidad por tus críticas, sus palabras te harán reflexionar. Estarás muy estricto en tu trabajo, relájate, no exijas perfección o terminarás solo.

Número de suerte, 16.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Hoy tomarás decisiones importantes a nivel afectivo, el ser amado estará feliz. Te animarás a hacer una inversión, no te desesperes si los resultados no llegan rápido.

Número de suerte, 12.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Una conversación terminará con las dudas que te estaban atormentando. Gracias a tu poder de concentración trabajarás en asuntos que requerirán mucha atención.

Número de suerte, 14.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estás viviendo un gran momento afectivo, no dejes que interfieran en tu felicidad. Día de mucho trabajo que provocará tensiones, aléjate de las discusiones.

Suerte con el número 1.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy tu optimismo y energías positivas contribuirán al bienestar de tu vida sentimental. Evita gastos innecesarios y ahorra, la oportunidad que esperas para invertir está cerca.

Número de suerte, 21.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: En el amor te va bien y tu vida amorosa se mantendrá estable. Expondrás tus proyectos pero no encontrarás apoyo, hoy no podrás hacer nada por cambiar las cosas.

Número de suerte, 13.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Recuperar la armonía sentimental será tu principal preocupación. Laboral y económicamente se te abrirán muchas puertas, especialmente con sociedades.