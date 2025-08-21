Horóscopo y cómo te irá hoy, viernes 22 de agosto, según Josie Diez Canseco

Las predicciones están a la orden del día, y no es para menos: muchos buscan conocer detalles sobre su futuro. Si eres uno de ellos, tenemos buenas noticias para ti. La astróloga Josie Diez Canseco presenta el horóscopo de hoy, viernes 22 de agosto, con las novedades de cada signo del zodiaco. ¿Se alinean los astros a tu favor? Descúbrelo aquí.

PUEDES VER: Predicciones y horóscopo de Josie Diez Canseco del jueves 21 de agosto

Horóscopo de hoy, viernes 22 de agosto

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Estás en un buen momento sentimental, te mostrarás comprensivo y tolerante. Hoy conseguirás que gente influyente te apoye laboral y económicamente.

Número de suerte, 7.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: El ser amado estará más demostrativo con sus sentimientos que de costumbre. Reconocerás que gastas sin control y harás reajustes severos en tu presupuesto.

Número de suerte, 10.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tus celos están alejando a la persona que quieres, tienes que cambiar. No te conformes con tu situación laboral, busca otras alternativas y encontrarás algo mejor.

Número de suerte, 21.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Has tenido tiempo para reflexionar y ya sabes lo que quieres sentimentalmente. Pon atención a tu trabajo, no dejes asuntos pendientes, pueden ocasionar problemas.

Número de suerte, 9.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Reflexiona, tu vida sentimental no mejorará si esperas que te den la razón en todo. La llamada que esperas sobre el negocio que te interesa no llegará hoy, no te desanimes.

Número de suerte, 6.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Sentirás cierta confusión con respecto a tus sentimientos, no decidas nada ahora. Tu perseverancia hará que enfrentes los contratiempos que se presentarán en tu camino.

Número de suerte, 2.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Hoy un encuentro casual te confirmará que el pasado ya no te causa ninguna emoción. Harás un balance de lo que has conseguido laboralmente y te sentirás satisfecho.

Número de suerte, 3.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Los celos volverán a provocar desconfianza y discusión en tu vida sentimental. El proyecto que te interesa se retrasará una vez más, tendrás que esperar.

Número de suerte, 18.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: El amor está muy cerca y no quieres darte cuenta por miedo a comprometerte. Una excelente oportunidad de invertir llegará de un momento a otro, aprovecha.

Número de suerte, 15.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy tomarás una decisión importante para tu futuro sentimental y sorprenderás a todos. Tu buena suerte en los negocios continuará, y aprovecharás el buen momento para ahorrar.

Número de suerte, 8.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Te sentirás decaído y con la sensación de que tu vida sentimental ha cambiado. Las mejoras laborales y económicas continuarán si mantienes un esfuerzo constante.

Número de suerte, 18.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Día de mucho amor, tu vida afectiva está pasando por su mejor momento. Sentirás que hoy nada te sale bien, posterga las decisiones importantes y descansa.