Horóscopo de hoy, domingo 24 de agosto: predicciones de Josie Diez Canseco
Revisa el horóscopo de Josie Diez Canseco de HOY, domingo 24 de agosto y conoce cómo te irá en los diferentes aspectos de tu vida.
El horóscopo de HOY, domingo 24 de agosto, está a cargo de Josie Diez Canseco. La conocida astróloga te dirá cómo te irá en el amor, salud, dinero este último día de semana, de acuerdo a tu signo del zodiaco. Además, podrás conocer tu número de la suerte.
Horóscopo HOY, domingo 24 de agosto, de Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Será un día complicado para ti, los desacuerdos con tu entorno surgirán por cualquier motivo. Hoy te liberabas de pensamientos negativos y empezarás a cambiar por tu bien. Número de suerte, 17.
TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Estás en un gran momento personal y atraes miradas a donde vayas. Hoy ayudarás a un compañero que se encuentra en problemas, serás recompensada. Número de suerte, 5.
GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: Si tienes una vida amorosa estable, hoy podría resurgir alguna persona del pasado, ten cuidado. No te dejes arrastrar por tu espíritu inquieto, aléjate de problemas. Número de suerte, 11.
CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Te comunicarás con los demás con más tacto y amabilidad de lo habitual. Hoy tu actitud estará llena de tolerancia y esto servirá para reconciliarte con tus seres queridos. Número de suerte, 8.
LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Después de días de preocupaciones preferirás estar solo con las personas que quieres. Ya es tiempo de ver la vida de diferente manera, dedícate a ser feliz. Número de suerte, 10.
VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Estás confundido en el amor y te tomarás el día para pensar. Recapacita y cambia de actitud por el bien de tu felicidad. Número de suerte, 20.
LIBRA: 23 SET - 22 OCT: Estás buscando un cambio que te saque de la rutina, saldrás en busca de diversión. Habrá cambios maravillosos para ti, sentirás que todo está a tu favor. Número de suerte, 9.
ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV: Hoy será un día de muchas atenciones y demostraciones de amor. Pondrás orden en tu hogar y serás comprensivo con todos. Número de suerte, 12.
SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC: Hoy, a pesar del carácter irritable del ser amado, seguirás con tus planes de descansar. Surgirán algunos inconvenientes familiares, no te preocupes, se solucionarán. Número de suerte, 4.
CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE: Te llegará una invitación que te dará la oportunidad de estar cerca de la persona que te atrae. Debes aclarar malos entendidos en tu vida familiar para que perdure la armonía. Número de suerte, 13.
ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB: Hoy estarás de buen ánimo, estarás muy positivo sobre tu futuro sentimental. Una urgencia familiar postergará tus planes de viaje, paciencia, las cosas se solucionarán. Número de suerte, 7.
PISCIS: 18 FEB - 19 MA.: La presión de tus amistades te hará aceptar una invitación sin mucho entusiasmo. Serás sincero y no dejarás que el orgullo te aparte de tus seres queridos. Número de suerte, 16.
