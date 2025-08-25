Horóscopo de hoy, 26 de agosto: cómo te irá y predicciones de Josie Diez Canseco

Con el cierre del mes de agosto, la astróloga Josie Diez Canseco presenta hoy su renovado horóscopo, que incluye consejos espirituales, predicciones y el número de la suerte para cada signo zodiacal. Sin más introducciones, descubre lo que el destino tiene preparado para ti en las siguientes líneas.

PUEDES VER: Horóscopo del lunes 25 de agosto y predicciones de Josie Diez Canseco

Horóscopo de hoy, martes 26 de agosto

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Los buenos momentos que vives con el ser amado se pueden ver interrumpidos por intransigencias de tu parte, mantén la calma. Hoy retornará la armonía a tu entorno laboral y podrás trabajar con el entusiasmo de siempre.

Número de suerte 5.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy conocerás a una persona interesante y aunque tengas algunos temores te hará saber que es la persona ideal. Ha llegado el momento de crecer, tendrás la posibilidad de encabezar una sociedad muy beneficiosa, aprovéchala.

Número de suerte 2.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Retornará a tu vida una persona especial, no podrás evitar la emoción de verlo, dentro de poco disfrutaremos nuevamente de su amor. Las exigencias laborales están sobrepasando tu capacidad de rendimiento, date un tiempo para descansar.

Número de suerte 6.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: No presiones a la persona que amas con tus exigencias, lograras abrumarlo, con tu actitud equilibrada evitaras distanciamientos. Tu creatividad te ayudará a solucionar los retrasos que habían surgido en tu labor, sigue así.

Número de suerte 12.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu mente negativa te puede llevar a perder las bases que estás formando para tu futuro sentimental, cambia de actitud. No delegues labores importantes a alguien que aún tiene poca experiencia, podría cometer errores difíciles de corregir, evítalo.

Número de suerte 10.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy conocerás a una persona que llamará tu atención, no te niegues la posibilidad de tratarla más, podría ser tu verdadero amor. Tus esfuerzos laborales no están cubriendo completamente tus necesidades económicas, busca nuevas oportunidades.

Número de suerte 17.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Esa persona que intenta conquistarte, te hará sentirte bien a su lado, vence tus miedos. Por fin culminamos con una labor que ha limitado tu crecimiento, tendrás la oportunidad de empezar un nuevo reto en lo profesional, aprovéchala.

Número de suerte 13.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: No esperes a que las cosas toquen extremos para aclarar los malentendidos, busca el diálogo y evitarás una posible separación. El periodo de estancamiento terminará, hoy llegará una posibilidad laboral que no debes desaprovechar.

Número de suerte 3.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Has solucionado los malos entendidos con la persona que amas, pero aún no logras brindarle tu confianza, cambia de actitud. Esa tentadora propuesta laboral te hace dudar de tu actual trabajo, analiza y sigue con lo que ya tienes seguro.

Número de suerte 7.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tus inseguridades te han estancado sentimentalmente, los consejos de un amigo te harán ver tu error. No dejes pasar más tiempo y habla con esa persona con la que tienes una deuda pendiente, sabrá comprenderte.

Número de suerte 1.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Hoy tomarás la iniciativa para acercarte a esa persona que te agrada, la espontaneidad de tus actos atraerán por completo su atención. La labor que desempeñas te crea insatisfacción, busca nuevas opciones, encontrarás lo que buscas.

Número de suerte 4.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: El temor a expresar tus sentimientos está cansado a la persona que amas y te lo hará saber, su actitud te hará reflexionar. La estabilidad económica que has alcanzado te hará pensar en hacer una inversión arriesgada, evita involucrarte.