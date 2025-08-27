Horóscopo de hoy, 28 de agosto: tarot, predicciones y cómo te irá, según Josie Diez Canseco

Descubre cómo te irá hoy, jueves 28 de agosto, en el amor, las finanzas y la salud. La popular astróloga Josie Diez Canseco te ayuda a comprender aspectos de tu personalidad a través de su horóscopo, que incluye predicciones y el número de la suerte para cada signo del zodiaco.

Horóscopo de hoy, jueves 28 de agosto

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Estás empezando un nuevo periodo en lo sentimental y te conviene dejar a un lado tus celos, cambia y te irá bien. No estás tomando en cuenta detalles importantes para ese trámite pendiente, fíjate en todo y evitarás salir perjudicado.

Número de suerte 6.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Esa persona que recién conoces podría llegar a ser alguien importante en tu vida, solo de ti depende tu felicidad. Te conviene mejorar tu comportamiento con tus superiores, tu actitud esquiva podría prestarse a malos entendidos, ten cuidado.

Número de suerte 13.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Los intercambios de palabras que han surgido con el ser amado han creado un ambiente hostil, cambia de actitud. Las exigencias de un superior te harán pensar que hay algo personal en tu contra, demuestra tu eficiencia, te irá bien.

Número de suerte 2.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Situaciones inesperadas te mantendrán ocupada y te alejará de tu ser amado, date tiempo para conversar con él. Esa persona que acaba de integrarse a tu entorno laboral será pieza clave para culminar un proyecto, todo te saldrá bien.

Número de suerte 19.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: La soledad que experimentamos pronto llegará a su fin, aprende a corregir tus errores, una nueva oportunidad para amar se te presentará. No te dejes engañar por alguien que te manipula con sus promesas de mejoras económicas para ti, aléjate.

Número de suerte 9.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Sin darte cuenta podrías ceder ante las insinuaciones de esa persona que podría perjudicar tu estabilidad sentimental, aléjate. No te excedas en gastos, alguien querrá convencerte de una inversión que no es nada provechosa para ti, piénsalo.

Número de suerte 5.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Hoy conocerás gente interesante y veras que hay otras opciones para amar, aprovéchalas. Asesórate bien antes de aceptar esa propuesta que te resulta tan interesante, recuerda que las cosas bien elaboradas siempre dan buenos resultados.

Número de suerte 20.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy las palabras de un amigo te harán cambiar de actitud, cambiará y tendrás más de una oportunidad de encontrar el amor. No te angusties por las demoras que vienen surgiendo en lo laboral, da todo de ti y te ira bien.

Número de suerte 2.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Aun no puedes disfrutar plenamente de las oportunidades que llegan a tu vida, cambia, será por tu propio bienestar. Una mala inversión ha retrasado tus proyectos, pronto recuperaras tu estabilidad laboral y económica.

Número de suerte 21.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Pasas por un mal momento en tu vida afectiva, busca conversar con tu ser amado y te darás cuenta de sus verdaderos sentimientos. Solo no terminarás con todo lo pendiente, pide el apoyo de tus compañeros, no te lo negaran.

Número de suerte 10.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Intentará conquistar a esa persona especial a pesar de que no te ofrece ninguna estabilidad sentimental, ve otras opciones para ser feliz. Tus ingresos económicos no son buenos, cambia la situación, hoy tendrás una nueva propuesta, acéptala.

Número de suerte 3.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy disfrutaras de momentos agradables con tu ser amado, busca experimentar cosas nuevas y la pasaras muy bien. No confíes tanto en el apoyo que te prometen y haz lo necesario para conseguir por tu cuenta tus objetivos.