Aunque el próximo mes ya está a la vuelta de la esquina, agosto aún no termina, y hoy llega el horóscopo de la astróloga Josie Diez Canseco. A través de esta guía espiritual, podrás conocer las predicciones, el número de la suerte y los consejos para cada signo del zodiaco. ¿Es momento de hacer cambios en el amor, las finanzas o la salud? Descúbrelo aquí.

Horóscopo de hoy, sábado 30 de agosto

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu orgullo le viene restando equilibrio a tu vida sentimental, no esperes que tu ser amado se rinda en busca de tu perdón y cede por amor. El hará todo lo posible por cambiar de actitud y empezará a valorar más los momentos que pase a tu lado.

Número de suerte 19.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Esa persona que está cerca de ti te viene inquietando, no te dejes llevar por impulsos y usa tu naturaleza reflexiva para darte cuenta que a su lado no conseguirás absolutamente nada, trata de tomar distancia y te liberarás de futuras complicaciones.

Número de suerte 22.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: No te dejes llevar por lo que aparenta perfección y espera a que esa persona especial se acerque a ti, conocerla más allá de lo visual te hará ver todos sus defectos, así equilibrará tus emociones y sabrás que tanto estás dispuesto a arriesgarte por su cariño.

Número de suerte 16.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tu intuición y creatividad te ayudarán a complacer cada uno de los deseos del ser amado, tendrán la facilidad de conversar y aprovecharas el momento para hacer las paces, ambos olvidarán los resentimientos y volverán a disfrutar plenamente del amor.

Número de suerte 13.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: No intentes darle una nueva oportunidad a tu pasado, esa etapa ya la superaste y no vale la pena volver a pasar por lo mismo, espera nuevas oportunidades para encontrar la felicidad, estas llegarán en menos de lo que crees, paciencia.

Número de suerte 6.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Las decepciones sentimentales que has experimentado te hacen desconfiar de todo aquel que se acerca a tu lado. Aunque esa actitud se está haciendo una costumbre hoy conocerás a una persona especial que sabrá ganarse tu confianza y tu amor.

Número de suerte 15.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Las preocupaciones por tus deberes personales tendrán que quedar a un lado. Hoy amigos íntimos te buscarán para disfrutar de un momento de diversión y no podrás rechazar la propuesta, notarás varias miradas de interés hacia ti, date la oportunidad.

Número de suerte 2.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: No te angusties por lo que le dijiste a tu ser amado. Hoy conversamos con amigos que te estiman y te harán ver que la sinceridad es el mejor camino para solucionar los problemas, la compañía y el apoyo que recibirás te ayudarán a sentirte bien.

Número de suerte 18.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: La estabilidad que tienes en tu vida afectiva te llevará a tener una actitud ciertamente despreocupada, hoy podrías ceder ante tentaciones que no traen nada positivo a tu vida y las consecuencias no tardarán en verse, piénsalo.

Número de suerte 17.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu vida sentimental está tornándose rutinaria y en vez de buscar soluciones tu mente se centra en pensamientos negativos, cambia esa actitud y busca brindarles a tus encuentros íntimos esos toques de seducción, los resultados dependerá solo de ti.

Número de suerte 12.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Te está costando conquistar a la persona que te interesa y tratarás de cambiar de estrategia. Hoy buscarás la manera de ganarte su amistad y tendrás las armas precisas para conseguir tus objetivos, ve de a pocos, solo así tu amor será correspondido.

Número de suerte 11.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy tendrás un día lleno de romanticismo, darás todo de ti para conservar este periodo de paz y armonía que disfrutas en tu vida afectiva, te programaste para pasar todo el tiempo al lado de tu ser amado y tus planes saldrán mejor de lo que esperabas.