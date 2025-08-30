Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO: horario, pronóstico y dónde ver por LaLiga

Barcelona irá hasta el Estadio de Vallecas para afrontar la jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-26 ante Rayo Vallecano. El partido entre los 'Azulgranas' y el 'Rayito' quedó pactado para este domingo 31 de agosto a las 14:30 horas de Perú o las 21:30 horas de España. Asimismo, puedes seguir todas las incidencias vía ESPN o Movistar Plus.

Antesala del partido Barcelona vs Rayo Vallecano por LaLiga

El elenco culé va por un nuevo triunfo al hilo. Barcelona está invicto en LaLiga EA Sports tras haber derrotado por 3-2 a Levante en la reciente fecha del torneo español. Los dirigidos por Hansi Flick se llevaron la victoria tras un gol agónico que marcó en contra Unai Elgezabal.

Queda claro que Flick sabe el camino para que el cuadro de Cataluña siga por este gran nivel en el campeonato, sin embargo, con miras al duelo contra Rayo Vallecano podrían darse algunas novedades respecto al once inicial. Por ejemplo, Koundé por un lesionado Gavi, y Dani Olmo con Frenkie de Jong desde el arranque.

Barcelona quiere extender su buena racha ante Rayo Vallecano tras vencer a Levante

En la vereda de alfrente, la 'Franja' también tendrá la moral a tope después de sacar un valioso triunfo por goleada 4-0 ante Neman Grodno por los Playoffs vuelta de la Conference League 2025-26. Con este resultado, el Rayo Vallecano aseguró su boleto a la fase de liga del certamen.

Por su parte, en el post encuentro, el actual DT Iñigo Pérez destacó por todo lo alto la actuación de sus pupilos, y puso la mirada en el siguiente desafío en condición de local donde apuntan a ir por los tres puntos. De la misma manera, el entrenador señaló que el equipo tomará sus precauciones debido a la magnitud del rival, que parte como favorito.

"Es el mismo Barça que el del año pasado. Habrá que esperar más partidos para ver si ha cambiado algo. Siguen siendo muy agresivos sin balón y siguen generando muchas ocasiones con balón. Mantienen esa pegada y esa presión", sostuvo el estratega a los medios.

¿Cuándo juega Barcelona vs Rayo Vallecano?

De acuerdo a la programación oficial de LaLiga EA Sports, el choque que afrontarán Barcelona vs Rayo Vallecano se jugará este domingo 31 de agosto en el Estadio de Vallecas, ubicado en Madrid, España.

¿A qué hora juega Barcelona vs Rayo Vallecano?

El partido entre Barcelona vs Rayo Vallecano válido por la jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-26 dará comienzo a las 14:30 horas locales de Perú o las 21:30 horas locales de España. Consulta la guía de horarios en los demás países.

¿Dónde ver Barcelona vs Rayo Vallecano?

Sintoniza EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del encuentro, Barcelona vs Rayo Vallecano por la fecha 3 de la LigaEA Sports 2025-26 a través de las señales de ESPN para toda Sudamérica y Movistar Plus en territorio español.

Barcelona vs Rayo Vallecano: pronóstico y apuestas

Sobre el papel, Barcelona es totalmente favorito ante Rayo Vallecano por la fecha 3 de LaLiga EA Sports 2025-26. Repasa cuáles son las cuotas de las principales casas de apuestas.

Casas de Apuestas Rayo Vallecano Empate Barcelona Betsson 6.90 5.40 1.39 Betano 7.20 5.30 1.44 Bet365 7.00 5.50 1.36 1XBET 7.37 5.48 1.43

Barcelona vs Rayo Vallecano: alineaciones posibles

Barcelona : Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha y Lewandowski.

: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha y Lewandowski. Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Pathé Ciss, Pedro Díaz; Isi Palazón, Álvaro García, De Frutos y Camello.

Barcelona: últimos 5 partidos

Barcelona 3-2 Levante

Barcelona 3-0 Mallorca

Barcelona 5-0 Como 1907

Daegu 0-5 Barcelona

Seoul 3-7 Barcelona

Rayo Vallecano: últimos 5 partidos

Rayo Vallecano 4-0 Neman Grodno

Athletic Club 1-0 Rayo Vallecano

Neman Grodno 0-1 Rayo Vallecano

Girona FC 1-3 Rayo Vallecano

¿Dónde jugarán Barcelona vs Rayo Vallecano?

El Estadio de Vallecas ubicado en Madrid, España será el escenario principal del partido entre Barcelona vs Rayo Vallecano, correspondiente a la tercera fecha de LaLiga EA Sports 2025-26. El recinto deportivo puede recibir un promedio de 14.708 hinchas.