Partidos de hoy EN VIVO GRATIS, domingo 31 de agosto: programación, horario y dónde ver fútbol

Esta es la programación completa con todos los partidos de este domingo 31 de agosto. Encontrarás duelos en competencias de España, Argentina, Inglaterra y todo el mundo.

Shirley Marcelo
Programación de partidos este domingo 31 de agosto.
Programación de partidos este domingo 31 de agosto. | composición Líbero
Este domingo 31 de agosto llega recargado de fútbol en distintas partes del mundo, con una programación que reúne encuentros imperdibles. Podrás disfrutar de duelos correspondientes a las ligas más destacadas, como la española, la argentina y la inglesa, además del partido pendiente de la Liga 1 de Perú entre Atlético Grau vs ADT.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Aldosivi y dónde ver?

Partidos de hoy en la Liga 1

HORARIOPARTIDOTV
15:00Atlético Grau vs ADTL1 MAX

Partidos de hoy en LaLiga

HORARIOPARTIDOSTV
10.00Celta de Vigo vs VillarrealDIRECTV, DGO
12.00Real Betis vs Athletic ClubESPN 2, Disney+
12.30Espanyol vs OsasunaDIRECTV, DGO
14.30Rayo Vallecano vs BarcelonaESPN 2, Disney+

Partidos de hoy en la Liga Profesional de Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
12.30Aldosivi vs Boca JuniorsESPN, Disney+
14.45Defensa y Justicia vs BelgranoTyC Sports, Max Argentina
14.45Talleres Córdoba vs Deportivo RiestraTyC Sports, ESPN Premium
17.15River Plate vs San Martín San JuanESPN, Disney+
19.15Racing Club vs Unión Santa FeDisney+

Partidos de hoy en la Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Nottingham Forest vs West Ham UnitedESPN, Disney+
8:00Brighton & Hove Albion vs Manchester CityDisney+, ESPN, Zapping, Claro TV+
10:30Liverpool vs ArsenalESPN, Disney+, Zapping
13.00Aston Villa vs Crystal PalaceDisney+ Premium, Palace TV+, ESPN3

Partidos de hoy de Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
8:30Wolfsburg vs Mainz 05Disney+
10.30Borussia Dortmund vs Union BerlinDisney+
12.30Köln vs FreiburgDisney+

Partidos de hoy en la Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
11:30Genoa vs JuventusDisney+, ESPN4
11:30Torino vs FiorentinaDisney+, DAZN
13.45Lazio vs Hellas VeronaDisney+, DAZN
13.45Inter vs UdineseDisney+

Partidos de Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Angers SCO vs RennesDisney+, ESPN3
10.15Le Havre vs NiceDisney+
10.15Monaco vs StrasbourgDisney+
10.15PSG vs MetzDisney+
13.45Olympique Lyonnais vs Olympique MarseilleDisney+

Partidos de hoy de Primeira Liga

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Tondela vs EstorilSport TV2, Sport TV Multiscreen, Megogo, MEGOGO
12:00Alverca vs BenficaGolTV Latinoamerica, GOLTV Play, Disney+
14:30Santa Clara vs EstrelaGolTV Latinoamerica, GOLTV Play, Disney+
14:30Rio Ave vs Sporting BragaSport TV2, Ring.bg, Sport 1 Hungary

Partidos de hoy del Brasileirao

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Flamengo vs GrêmioGlobo, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
14:00Santos vs FluminenseFanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
16:30Corinthians vs PalmeirasFanatiz International, Premiere, TV Record, Globoplay
16:30Vitória vs Atlético MineiroFanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping
16:30Mirassol vs BahiaFanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping
18:30Sport Recife vs Vasco da GamaFanatiz International, Amazon Prime Video, Canal 11, Fanatiz USA
18:30Internacional vs FortalezaFanatiz International, SporTV

Partidos de hoy de la Primera División de Chile

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Colo-Colo vs Universidad Chilemax chile, TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS
17:30Ñublense vs Unión Españolamax chile, TNT Sports Go

Partidos de Primera A de Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Atlético Nacional vs EnvigadoRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz USA
16:10Alianza vs América de CaliRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz USA
18:20La Equidad vs Deportivo PastoRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz USA
18:20Deportes Tolima vs Fortaleza CEIFRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play

Partidos de hoy de Serie A de Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
15:30Deportivo Cuenca vs OrenseEcuavisa Ecuador, Canal del Futbol, Zapping, Fanatiz USA, Fanatiz Canadá
18:00Barcelona vs Universidad CatólicaCanal del Futbol, Zapping, Fanatiz USA, Fanatiz Can

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

