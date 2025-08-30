- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO GRATIS, domingo 31 de agosto: programación, horario y dónde ver fútbol
Esta es la programación completa con todos los partidos de este domingo 31 de agosto. Encontrarás duelos en competencias de España, Argentina, Inglaterra y todo el mundo.
Este domingo 31 de agosto llega recargado de fútbol en distintas partes del mundo, con una programación que reúne encuentros imperdibles. Podrás disfrutar de duelos correspondientes a las ligas más destacadas, como la española, la argentina y la inglesa, además del partido pendiente de la Liga 1 de Perú entre Atlético Grau vs ADT.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Boca Juniors vs Aldosivi y dónde ver EN VIVO partido por Liga Profesional?
Partidos de hoy en la Liga 1
|HORARIO
|PARTIDO
|TV
|15:00
|Atlético Grau vs ADT
|L1 MAX
Partidos de hoy en LaLiga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10.00
|Celta de Vigo vs Villarreal
|DIRECTV, DGO
|12.00
|Real Betis vs Athletic Club
|ESPN 2, Disney+
|12.30
|Espanyol vs Osasuna
|DIRECTV, DGO
|14.30
|Rayo Vallecano vs Barcelona
|ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy en la Liga Profesional de Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12.30
|Aldosivi vs Boca Juniors
|ESPN, Disney+
|14.45
|Defensa y Justicia vs Belgrano
|TyC Sports, Max Argentina
|14.45
|Talleres Córdoba vs Deportivo Riestra
|TyC Sports, ESPN Premium
|17.15
|River Plate vs San Martín San Juan
|ESPN, Disney+
|19.15
|Racing Club vs Unión Santa Fe
|Disney+
Partidos de hoy en la Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Nottingham Forest vs West Ham United
|ESPN, Disney+
|8:00
|Brighton & Hove Albion vs Manchester City
|Disney+, ESPN, Zapping, Claro TV+
|10:30
|Liverpool vs Arsenal
|ESPN, Disney+, Zapping
|13.00
|Aston Villa vs Crystal Palace
|Disney+ Premium, Palace TV+, ESPN3
Partidos de hoy de Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:30
|Wolfsburg vs Mainz 05
|Disney+
|10.30
|Borussia Dortmund vs Union Berlin
|Disney+
|12.30
|Köln vs Freiburg
|Disney+
Partidos de hoy en la Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:30
|Genoa vs Juventus
|Disney+, ESPN4
|11:30
|Torino vs Fiorentina
|Disney+, DAZN
|13.45
|Lazio vs Hellas Verona
|Disney+, DAZN
|13.45
|Inter vs Udinese
|Disney+
Partidos de Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Angers SCO vs Rennes
|Disney+, ESPN3
|10.15
|Le Havre vs Nice
|Disney+
|10.15
|Monaco vs Strasbourg
|Disney+
|10.15
|PSG vs Metz
|Disney+
|13.45
|Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
|Disney+
Partidos de hoy de Primeira Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Tondela vs Estoril
|Sport TV2, Sport TV Multiscreen, Megogo, MEGOGO
|12:00
|Alverca vs Benfica
|GolTV Latinoamerica, GOLTV Play, Disney+
|14:30
|Santa Clara vs Estrela
|GolTV Latinoamerica, GOLTV Play, Disney+
|14:30
|Rio Ave vs Sporting Braga
|Sport TV2, Ring.bg, Sport 1 Hungary
Partidos de hoy del Brasileirao
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Flamengo vs Grêmio
|Globo, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
|14:00
|Santos vs Fluminense
|Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
|16:30
|Corinthians vs Palmeiras
|Fanatiz International, Premiere, TV Record, Globoplay
|16:30
|Vitória vs Atlético Mineiro
|Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping
|16:30
|Mirassol vs Bahia
|Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping
|18:30
|Sport Recife vs Vasco da Gama
|Fanatiz International, Amazon Prime Video, Canal 11, Fanatiz USA
|18:30
|Internacional vs Fortaleza
|Fanatiz International, SporTV
Partidos de hoy de la Primera División de Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Colo-Colo vs Universidad Chile
|max chile, TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS
|17:30
|Ñublense vs Unión Española
|max chile, TNT Sports Go
Partidos de Primera A de Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Atlético Nacional vs Envigado
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz USA
|16:10
|Alianza vs América de Cali
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz USA
|18:20
|La Equidad vs Deportivo Pasto
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz USA
|18:20
|Deportes Tolima vs Fortaleza CEIF
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
Partidos de hoy de Serie A de Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:30
|Deportivo Cuenca vs Orense
|Ecuavisa Ecuador, Canal del Futbol, Zapping, Fanatiz USA, Fanatiz Canadá
|18:00
|Barcelona vs Universidad Católica
|Canal del Futbol, Zapping, Fanatiz USA, Fanatiz Can
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
