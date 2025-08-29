0

Partidos de hoy EN VIVO, sábado 30 de agosto: programación, horario y canal transmisión

Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves sábado 30 de agosto. Revisa a qué hora y dónde ver la transmisión de cada encuentro.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este sábado 30 de agosto
Programación de partidos en vivo para este sábado 30 de agosto | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Para este feriado tenemos programación de infarto, En Perú se juega un partido pendiente, mientras que en Europa continúan los grandes partidos. Para ello, revisa aquí la programación completa y dónde ver los duelos que se disputarán este jueves sábado 30 de agosto.

Real Madrid recibirá al Mallorca en el Estadio Santiago Bernabeu.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Real Madrid vs Mallorca, qué canal transmite y dónde ver EN VIVO LaLiga?

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Alianza Universidad vs Los ChankasFanatiz L1 MAX

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
6:30Chelsea vs FulhamESPN, Disney+
9:00Wolverhampton vs EvertonDisney+, Max
9:00Tottenham vs AFC BournemouthDisney+, Zapping
9:00Sunderland vs BrentfordDisney+
9:00Manchester United vs BurnleyESPN2, Disney+
11:30Leeds United vs NewcastleDisney+, Zapping

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Deportivo Alavés vs Atlético MadridDisney+, ESPN
12:00Real Oviedo vs Real SociedadDIRECTV Sports, DGO
12:30Girona vs SevillaDisney+, Zapping
14:30Real Madrid vs MallorcaDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
11:30Parma vs AtalantaDisney+
11:30Bologna vs ComoDisney+
13:45Pisa vs RomaDisney+
13:45Napoli vs CagliariDisney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
8:30Hoffenheim vs Eintracht FrankfurtDisney+
8:30Stuttgart vs Borussia M'gladbachDisney+
8:30RB Leipzig vs HeidenheimDisney+, Canal GOAT
8:30Werder Bremen vs Bayer LeverkusenDisney+, ESPN3
11:30Augsburg vs Bayern MünchenESPN, Disney+

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Lorient vs LilleDisney+
12:00Nantes vs AuxerreDisney+
14:05Toulouse vs PSGZapping, Claro TV+

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Casa Pia vs NacionalSport TV1
12:00Vitória Guimarães vs Arouca
12:00AVS vs FamalicãoGolTV, GOLTV Play
14:30Sporting CP vs PortoGolTV, GOLTV Play

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
12:45San Lorenzo vs HuracánTyC Sports, ESPN
15:00Central Córdoba SdE vs EstudiantesTyC Sports, TNT Sports
15:00Independiente Rivadavia vs Argentinos JrsDisney+, ESPN
17:15Sarmiento vs Rosario CentralTyC Sports, TNT Sports
19:30Vélez Sarsfield vs LanúsDisney+, ESPN Premium

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Ceará vs JuventudePremiere, Globoplay, Zapping
16:30Botafogo vs RB BragantinoPremiere, Globoplay, Zapping
19:00Cruzeiro vs São PauloSporTV, Premiere, Globoplay

Partidos de hoy en Primera Division Chile

HORARIOPARTIDOSTV
11:30Huachipato vs Coquimbo Unidomax chile, TNT Sports Premium
14:00O'Higgins vs Audax Italianomax chile, TNT Sports Premium
16:30Universidad Católica vs Cobresalmax chile, TNT Sports Premium
19:00Deportes Iquique vs Deportes Limachemax chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Boyacá Chicó vs Unión MagdalenaRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
18:20Deportivo Pereira vs Atlético BucaramangaRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
20:30Deportivo Cali vs MedellínRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera A Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Independiente del Valle vs Técnico UniversitarioCanal del Futbol, Teleamazonas
16:30LDU Quito vs MacaráCanal del Futbol, Teleamazonas
16:30Mushuc Runa vs MantaEcuavisa, Canal del Futbol
19:00Aucas vs EmelecEcuavisa, Canal del Futbol, Zapping

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Deportivo Recoleta vs 2 deMayo Tigo Sports
16:30Olimpia vs Sportivo LuqueñoMayo Tigo Sports

Partidos de hoy en Primera Division Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
11:30Liverpool vs Defensor SportingDisney+, VTV+
14:00River Plate vs NacionalDisney+, VTV+

Partidos de hoy en Primera División Venezuela

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Rayo Zuliano vs Carabobo
17:00Monagas vs Metropolitanos
19:30Deportivo La Guaira vs Portuguesa

Partidos de hoy en Eredivisie

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Volendam vs AjaxDisney+
11:45Heerenveen vs Go Ahead EaglesESPN 3, Watch ESPN
13:00PSV vs TelstarDisney+
14:00Excelsior vs TwenteESPN 2, Watch ESPN

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
18:30New York RB vs Columbus CrewMLS Season Pass
18:30New York City vs DC UnitedMLS Season Pass
18:30Toronto FC vs CF MontréalMLS Season Pass
18:30New England vs CharlotteMLS Season Pass
18:30Cincinnati vs Philadelphia UnionMLS Season Pass
19:30Sporting KC vs Colorado RapidsMLS Season Pass
19:30St. Louis City vs Houston DynamoMLS Season Pass
19:30Austin vs SJ EarthquakesMLS Season Pass
19:30Minnesota United vs Portland TimbersMLS Season Pass
19:30Nashville SC vs Atlanta UnitedMLS Season Pass

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
18:00León vs QuerétaroFOX Mexico, ViX, Caliente TV
20:00Santos Laguna vs Tigres UANLTUDN, Univision, Canal 5
20:07Guadalajara vs Cruz AzulfuboTV, Telemundo, UNIVERSO, Peacock
22:05América vs PachucaZapping, Claro TV+

Los horarios de los partidos corresponden a Perú, Ecuador y Colombia

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. ¡Sorpresivo! Andrés Andrade, ex Alianza Lima, será inscrito como fichaje de club campeón: "Acuerdo"

  2. ¡Atención, Perú! Uruguay y las cuatro bajas de peso para partido por Eliminatorias: "No jugarán"

  3. Marcelo Bielsa fue directo y dio firme comentario sobre la selección peruana: "No..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano