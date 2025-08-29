Partidos de hoy EN VIVO, sábado 30 de agosto: programación, horario y canal transmisión

Para este feriado tenemos programación de infarto, En Perú se juega un partido pendiente, mientras que en Europa continúan los grandes partidos. Para ello, revisa aquí la programación completa y dónde ver los duelos que se disputarán este jueves sábado 30 de agosto.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Alianza Universidad vs Los Chankas
|Fanatiz L1 MAX
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Chelsea vs Fulham
|ESPN, Disney+
|9:00
|Wolverhampton vs Everton
|Disney+, Max
|9:00
|Tottenham vs AFC Bournemouth
|Disney+, Zapping
|9:00
|Sunderland vs Brentford
|Disney+
|9:00
|Manchester United vs Burnley
|ESPN2, Disney+
|11:30
|Leeds United vs Newcastle
|Disney+, Zapping
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Deportivo Alavés vs Atlético Madrid
|Disney+, ESPN
|12:00
|Real Oviedo vs Real Sociedad
|DIRECTV Sports, DGO
|12:30
|Girona vs Sevilla
|Disney+, Zapping
|14:30
|Real Madrid vs Mallorca
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:30
|Parma vs Atalanta
|Disney+
|11:30
|Bologna vs Como
|Disney+
|13:45
|Pisa vs Roma
|Disney+
|13:45
|Napoli vs Cagliari
|Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:30
|Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt
|Disney+
|8:30
|Stuttgart vs Borussia M'gladbach
|Disney+
|8:30
|RB Leipzig vs Heidenheim
|Disney+, Canal GOAT
|8:30
|Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
|Disney+, ESPN3
|11:30
|Augsburg vs Bayern München
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Lorient vs Lille
|Disney+
|12:00
|Nantes vs Auxerre
|Disney+
|14:05
|Toulouse vs PSG
|Zapping, Claro TV+
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Casa Pia vs Nacional
|Sport TV1
|12:00
|Vitória Guimarães vs Arouca
|12:00
|AVS vs Famalicão
|GolTV, GOLTV Play
|14:30
|Sporting CP vs Porto
|GolTV, GOLTV Play
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|San Lorenzo vs Huracán
|TyC Sports, ESPN
|15:00
|Central Córdoba SdE vs Estudiantes
|TyC Sports, TNT Sports
|15:00
|Independiente Rivadavia vs Argentinos Jrs
|Disney+, ESPN
|17:15
|Sarmiento vs Rosario Central
|TyC Sports, TNT Sports
|19:30
|Vélez Sarsfield vs Lanús
|Disney+, ESPN Premium
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Ceará vs Juventude
|Premiere, Globoplay, Zapping
|16:30
|Botafogo vs RB Bragantino
|Premiere, Globoplay, Zapping
|19:00
|Cruzeiro vs São Paulo
|SporTV, Premiere, Globoplay
Partidos de hoy en Primera Division Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:30
|Huachipato vs Coquimbo Unido
|max chile, TNT Sports Premium
|14:00
|O'Higgins vs Audax Italiano
|max chile, TNT Sports Premium
|16:30
|Universidad Católica vs Cobresal
|max chile, TNT Sports Premium
|19:00
|Deportes Iquique vs Deportes Limache
|max chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Boyacá Chicó vs Unión Magdalena
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|18:20
|Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|20:30
|Deportivo Cali vs Medellín
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Primera A Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Independiente del Valle vs Técnico Universitario
|Canal del Futbol, Teleamazonas
|16:30
|LDU Quito vs Macará
|Canal del Futbol, Teleamazonas
|16:30
|Mushuc Runa vs Manta
|Ecuavisa, Canal del Futbol
|19:00
|Aucas vs Emelec
|Ecuavisa, Canal del Futbol, Zapping
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Deportivo Recoleta vs 2 de
|Mayo Tigo Sports
|16:30
|Olimpia vs Sportivo Luqueño
|Mayo Tigo Sports
Partidos de hoy en Primera Division Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:30
|Liverpool vs Defensor Sporting
|Disney+, VTV+
|14:00
|River Plate vs Nacional
|Disney+, VTV+
Partidos de hoy en Primera División Venezuela
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Rayo Zuliano vs Carabobo
|17:00
|Monagas vs Metropolitanos
|19:30
|Deportivo La Guaira vs Portuguesa
Partidos de hoy en Eredivisie
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Volendam vs Ajax
|Disney+
|11:45
|Heerenveen vs Go Ahead Eagles
|ESPN 3, Watch ESPN
|13:00
|PSV vs Telstar
|Disney+
|14:00
|Excelsior vs Twente
|ESPN 2, Watch ESPN
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|New York RB vs Columbus Crew
|MLS Season Pass
|18:30
|New York City vs DC United
|MLS Season Pass
|18:30
|Toronto FC vs CF Montréal
|MLS Season Pass
|18:30
|New England vs Charlotte
|MLS Season Pass
|18:30
|Cincinnati vs Philadelphia Union
|MLS Season Pass
|19:30
|Sporting KC vs Colorado Rapids
|MLS Season Pass
|19:30
|St. Louis City vs Houston Dynamo
|MLS Season Pass
|19:30
|Austin vs SJ Earthquakes
|MLS Season Pass
|19:30
|Minnesota United vs Portland Timbers
|MLS Season Pass
|19:30
|Nashville SC vs Atlanta United
|MLS Season Pass
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|León vs Querétaro
|FOX Mexico, ViX, Caliente TV
|20:00
|Santos Laguna vs Tigres UANL
|TUDN, Univision, Canal 5
|20:07
|Guadalajara vs Cruz Azul
|fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, Peacock
|22:05
|América vs Pachuca
|Zapping, Claro TV+
Los horarios de los partidos corresponden a Perú, Ecuador y Colombia