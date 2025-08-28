0
Indecopi sancionó a Alianza Lima por 'apagón' en la final del 2023

Partidos de hoy, viernes 29 de agosto: programación, horarios y dónde ver

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 29 de agosto. Hay acción en las principales ligas del mundo.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos de hoy viernes 29 de agosto
Programación completa de los partidos de hoy viernes 29 de agosto | Composición Líbero
El fútbol no se detiene HOY viernes 29 de agosto. La programación completa de los partidos de fútbol que se realizarán. Hay acción en LaLiga, Liga Profesional de Argentina, Serie A, Bundesliga y etc.

Partidos de hoy por la Liga Profesional

HorariosPartidosCanales
17:00Banfield vs. TigreBet365 y ESPN Argentina
17:00Newell's Old Boys vs Barracas CentralTyC Sports Internacional y Bet365
19:15Instituto vs. IndependienteTyC Sports Internacional y Bet365

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
13:30Hamburgo vs. St. PauliDisney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
12:30Elche vs. LevanteDirecTV Sports
14:30Valencia vs. GetafeESPN 4

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
13:45Lens vs. BrestDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
11:30Cremonese vs. SassuoloESPN 4 y Disney Plus
13:45Lecce vs. AC MilanESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por el Campeonato Africano de Naciones

HoraPartidoCanal
10:00Sudán vs. Senegal

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
10:50Al-Hilal vs. Al RiyadhSporTV
13:00Al Shabab vs. Al KhaleejClaro TV
13:00Al-Taawon vs. Al NassrZapping y Claro TV

Partidos de hoy por CAFA Nations Cup

HorariosPartidosCanales
07:00Irán vs. Afganistán
10:30Tayikistán vs. India

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HoraPartidoCanal
18:00Unión La Calera vs. PalestinoBet365 y MAX Chile

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Colombia

HorariosPartidosCanales
18:00Junior vs. LlanerosRCN Nuestra Tele y Bet365
20:10Rionegro Águilas vs. MillonariosRCN Nuestra Tele y Bet365

Partidos de hoy la LigaPro

HoraPartidoCanal
19:00Cuniburo vs. El NacionalCanal del Fútbol

Partidos de hoy de por la Liga de Paraguay

HorariosPartidosCanales
14:00Atlético Tembetary vs. Sportivo TrinidenseBet365 y DirecTV Sports
16:30Sportivo Ameliano vs. Nacional AsunciónBet365 y DirecTV Sports

Partidos de hoy por la Championship

HoraPartidoCanal
14:00Leicester City vs. Birmingham CityDisney Plus y Bet365

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Atlético San Luis vs. TolucaFox Soccer Plus
20:00Juárez vs. MazatlánDisney Plus
22:05Puebla vs. MonterreyBet365

Los horarios de los partidos corresponden a Perú, Ecuador y Colombia

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

