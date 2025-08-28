Partidos de hoy, viernes 29 de agosto: programación, horarios y dónde ver

El fútbol no se detiene HOY viernes 29 de agosto. La programación completa de los partidos de fútbol que se realizarán. Hay acción en LaLiga, Liga Profesional de Argentina, Serie A, Bundesliga y etc.
Partidos de hoy por la Liga Profesional
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Banfield vs. Tigre
|Bet365 y ESPN Argentina
|17:00
|Newell's Old Boys vs Barracas Central
|TyC Sports Internacional y Bet365
|19:15
|Instituto vs. Independiente
|TyC Sports Internacional y Bet365
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|13:30
|Hamburgo vs. St. Pauli
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:30
|Elche vs. Levante
|DirecTV Sports
|14:30
|Valencia vs. Getafe
|ESPN 4
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|Lens vs. Brest
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:30
|Cremonese vs. Sassuolo
|ESPN 4 y Disney Plus
|13:45
|Lecce vs. AC Milan
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por el Campeonato Africano de Naciones
|Hora
|Partido
|Canal
|10:00
|Sudán vs. Senegal
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:50
|Al-Hilal vs. Al Riyadh
|SporTV
|13:00
|Al Shabab vs. Al Khaleej
|Claro TV
|13:00
|Al-Taawon vs. Al Nassr
|Zapping y Claro TV
Partidos de hoy por CAFA Nations Cup
|Horarios
|Partidos
|Canales
|07:00
|Irán vs. Afganistán
|10:30
|Tayikistán vs. India
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Unión La Calera vs. Palestino
|Bet365 y MAX Chile
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Junior vs. Llaneros
|RCN Nuestra Tele y Bet365
|20:10
|Rionegro Águilas vs. Millonarios
|RCN Nuestra Tele y Bet365
Partidos de hoy la LigaPro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Cuniburo vs. El Nacional
|Canal del Fútbol
Partidos de hoy de por la Liga de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Atlético Tembetary vs. Sportivo Trinidense
|Bet365 y DirecTV Sports
|16:30
|Sportivo Ameliano vs. Nacional Asunción
|Bet365 y DirecTV Sports
Partidos de hoy por la Championship
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Leicester City vs. Birmingham City
|Disney Plus y Bet365
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Atlético San Luis vs. Toluca
|Fox Soccer Plus
|20:00
|Juárez vs. Mazatlán
|Disney Plus
|22:05
|Puebla vs. Monterrey
|Bet365
Los horarios de los partidos corresponden a Perú, Ecuador y Colombia