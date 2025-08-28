- Hoy:
¿A qué hora juega Al Nassr vs. Al Taawon y dónde ver partido por la Liga Profesional Saudí?
Con Cristiano Ronaldo, Al Nassr y Al Taawon se enfrentan por la Liga Profesional Saudita. Conoce horarios y canales para seguir este prometedor encuentro.
Con Cristiano Ronaldo como abanderado, Al Nassr mide fuerzas ante Al Taawon, este viernes 29 de agosto, por la fecha 1 de la Liga Profesional Saudita 2025-2026. El cotejo se disputará en el estadio Rey Abdullah de Buraidá, escenario situado en la ciudad de Buraydah, y promete emoción de principio a fin.
¿A qué hora juega Al Nassr vs. Al Taawon?
- Perú, Colombia y Ecuador: 13:00
- Chile, Bolivia y Venezuela: 14:00
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 15:00
- México: 12:00
- Estados Unidos: 14:00 (Miami y Nueva York) y 11:00 (Los Ángeles)
- España: 20:00
¿Dónde ver Al Nassr vs. Al Taawon?
- México: Caliente TV
- España: Movistar+ y Movistar Plus+
- Estados Unidos: fuboTV y FOX Soccer Plus
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play y BandSports
Al Nassr vs. Al Taawon por la Liga Profesional Saudí: previa del partido
El equipo de CR7 quiere reivindicarse tras caer en la Supercopa de Arabia Saudita ante el Al Ain por penales y quiere empezar con el pie derecho su campaña rumbo a la conquista del torneo liguero.
Cabe señalar que otra motivación para el astro portugués llegar a marcar el gol 1000 de su carrera. De momento, el 'Comandante' lleva 939 tantos y quiere seguir alargando esta cifra.Cristiano Ronaldo será titular en Al Nassr frente Al Taawon.
Por su parte, los 'Lobos' quieren dar el golpe y comenzar la temporada de forma auspiciosa. En la anterior campaña se ubicaron octavos, lejos de los puestos de clasificación a torneo internacional.
