¿A qué hora juega Al Nassr vs. Al Taawon y dónde ver partido por la Liga Profesional Saudí?

Con Cristiano Ronaldo como abanderado, Al Nassr mide fuerzas ante Al Taawon, este viernes 29 de agosto, por la fecha 1 de la Liga Profesional Saudita 2025-2026. El cotejo se disputará en el estadio Rey Abdullah de Buraidá, escenario situado en la ciudad de Buraydah, y promete emoción de principio a fin.

¿A qué hora juega Al Nassr vs. Al Taawon?

Perú, Colombia y Ecuador: 13:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 14:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 15:00

México: 12:00

Estados Unidos: 14:00 (Miami y Nueva York) y 11:00 (Los Ángeles)

España: 20:00

¿Dónde ver Al Nassr vs. Al Taawon?

México: Caliente TV

España: Movistar+ y Movistar Plus+

Estados Unidos: fuboTV y FOX Soccer Plus

Brasil: Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play y BandSports

Al Nassr vs. Al Taawon por la Liga Profesional Saudí: previa del partido

El equipo de CR7 quiere reivindicarse tras caer en la Supercopa de Arabia Saudita ante el Al Ain por penales y quiere empezar con el pie derecho su campaña rumbo a la conquista del torneo liguero.

Cabe señalar que otra motivación para el astro portugués llegar a marcar el gol 1000 de su carrera. De momento, el 'Comandante' lleva 939 tantos y quiere seguir alargando esta cifra.

Cristiano Ronaldo será titular en Al Nassr frente Al Taawon.

Por su parte, los 'Lobos' quieren dar el golpe y comenzar la temporada de forma auspiciosa. En la anterior campaña se ubicaron octavos, lejos de los puestos de clasificación a torneo internacional.