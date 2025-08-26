Alianza Lima publicó foto de Cristiano Ronaldo e hinchas enloquecen: "Para toda la vida"

¡Inesperado! En pleno momento clave por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Alianza Lima sorprendió totalmente a sus hinchas al hacer un anuncio con Cristiano Ronaldo y generó una enorme cantidad de comentarios. Como sabemos, el mercado de fichajes se encuentra cerrado por esta temporada, pero no hay inconvenientes legales que impidan al 'Bicho' ponerse la blanquiazul la próxima campaña.

Como sabemos, hace poco el ex Real Madrid le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez y publicaron una foto de sus manos juntas, con el anillo colocado, por lo que quizá ahora el histórico delantero portugués tiene planeado llevar una vida más tranquila durante sus últimos años como futbolista profesional. Bajo ese contexto, el club de La Victoria aprovechó la situación y utilizó el futuro matrimonio de la conocida pareja para promocionar el Combo Blanquiazul.

"Una ALIANZA para toda la vida. Adquiere el Combo Blanquiazul de nuestros próximos partidos", publicó hace unos días Alianza Lima mediante sus redes sociales, pero lo curioso es que posteó la foto de la mano de Cristiano Ronaldo junto a la de su prometida y le cambió el anillo por uno con el escudo del club, exhibiendo así al cinco veces campeón de la UEFA Champions League. Es decir, no se trata de ninguna contratación ni nada por el estilo.

Alianza Lima publicó la foto de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

Ahora, los de Matute siguen preparándose para lo que se avecina luego de la pausa por Eliminatorias 2026, donde la selección peruana jugará con Uruguay y Paraguay. Tras el parón, los íntimos chocarán con Deportivo Garcilaso por la Liga 1 y todavía no saben quién será su rival por la Copa Sudamericana 2025, si la U de Chile o Independiente.

¿Cristiano Ronaldo jugará contra Alianza Lima?

Recordemos que a inicios de año, luego del partido entre Universitario de Deportes e Inter Miami, se rumoró que Al-Nassr del 'Bicho' jugaría contra Alianza Lima en un compromiso amistoso a fin de año, por lo que CR7 hubiera arribado al Perú. Sin embargo, han pasado muchos meses y hasta ahora no hay nueva información, por lo que la coordinación para el evento habría fracasado.