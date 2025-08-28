Al Nassr vs Al Taawon EN VIVO con Cristiano Ronaldo vía Movistar: a qué hora juega y dónde ver

Momento de vivir el partido entre Al Nassr vs Al Taawon con Cristiano Ronaldo de protagonista. El delantero luso se estrena en una nueva edición de la Liga Saudí con el firme objetivo de ser campeón y cortar la sequía de títulos en Arabia Saudita. Este encuentro está programado para el viernes 29 de agosto a partir de las 13:00 hora peruana (18:00 horas GMT) con la transmisión de Movistar+.

El equipo de 'CR7' ha tenido actividad a inicios de temporada al afrontar la Supercopa de Arabia Saudita. Superó la llave de semifinales ante Al Ittihad de Karim Benzema, pero en la gran final no pudo ante Al Ahli en tanda de penales. Un golpe duro para el equipo del atacante portugués, quien no logra festejar desde su llegada a tierras asiáticas.

Uno de los más apuntados en esta nueva caída en un torneo oficial fue Cristiano Ronaldo. Y es que pasan las temporadas y el atacante de 40 años no logra alzar un trofeo validado por la FIFA con Al Nassr. Es por ello que, sabiendo de su reciente renovación, el popular 'Bicho' dará todo de sí en su afán de mejorar sus cifras personales y conseguir algo en lo colectivo.

Por el lado del Al Taawon, no ha tenido muchos encuentros amistosos de pretemporada con miras al estreno de la Liga Saudí. Afrontó un cotejo internacional ante Olympiacos, pero terminó cayendo 2-1 a lo largo de los 90 minutos. Eso sí, vale precisar que en la anterior edición del torneo local, el equipo de Cristiano Ronaldo no pudo superarlos al quedar igualado en ambos encuentros del calendario.

¿Cuándo juega Al Nassr de Cristiano Ronaldo?

El partido de Al Nassr vs Al Taawon con Cristiano Ronaldo se juega este viernes 29 de agosto en el Estadio Rey Abdullah por la primera jornada de la Liga Saudí. El atacante luso espera iniciar con pie derecho este certamen para conseguir su primer trofeo oficial con los 'Caballeros de Najd'.

¿A qué hora juega Cristiano Ronaldo, Al Nassr vs Al Taawon?

Este compromiso de la Liga Saudí, que tendrá a Cristiano Ronaldo como protagonista, inicia a partir de las 13:00 hora peruana (21:00 horas de Arabia Saudita). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 12:00 horas

Perú, Colombia, Ecuador: 13:00 horas

Venezuela, Chile, Bolivia: 14:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 15:00 horas

España: 20:00 horas

Arabia Saudita: 21:00 horas

¿Qué canal transmite partido Al Nassr vs Al Taawon con Cristiano Ronaldo?

El partido de Al Nassr vs Al Taawon con Cristiano Ronaldo se verá por la señal de Thmanyah para todo el territorio saudí. En España, el canal oficial será Movistar Plus. De igual forma, damos a conocer los canales de transmisión para los diversos países del mundo:

Brasil: Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play, BandSports

Francia: DAZN

México: Caliente TV

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV3

Arabia Saudita: Thmanyah

España: Movistar+

Estados Unidos: fuboTV, FOX Soccer Plus

Cristiano Ronaldo es la figura de la Liga Saudí. Foto: RSL.

Al Nassr vs Al Taawon cuotas: pronóstico y cuánto paga

Sobre el papel, Al Nassr de Cristiano Ronaldo se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Al Taawon por la Liga Saudí. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS AL TAAWON EMPATE AL NASSR Betsson 7.50 5.50 1.31 Betano 7.30 5.50 1.37 Bet365 7.00 5.25 1.33 1XBet 7.65 5.30 1.31 Doradobet 7.00 5.33 1.35

Posibles alineaciones Al Nassr vs Al Taawon

Al Nassr: Bento, Yahya, Martínez, Simakan, Abdulrahman, Brozovic, Al Khaibari, Coman, Sadio Mané, Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

Al Taawon: Atiah, Al Ahmad, Al Kuwaykibi, Al Mufarrij, Al Nasser, Andrei Girotto, Barrow, El Mahdioui, Mahzari, Martínez y Rivas.