Prensa boliviana sobre posible cambio de sede en la final de la Sudamericana: "Preocupación..."

Confirmado que la final de la Copa Libertadores se juega en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes, la Conmebol también determinó a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, como sede del partido que define al campeón de la Copa Sudamericana, que se disputará el 22 de noviembre.

Sin embargo, en las últimas semanas surgieron informaciones sobre la chance de que la final de la 'Suda' también se desarrolle en la capital peruana porque la citada localidad boliviana no estaría cumpliendo con las exigencias solicitadas por el ente rector del fútbol sudamericano.

De acuerdo al diario El Deber, apenas se ha avanzado el 40% de las obras y este porcentaje está muy por debajo del cronograma establecido. Emisarios de la Conmebol ya realizaron su inspección y en breve harán un informe.

“Estamos preocupados por los avances, la Conmebol también. Este jueves se está yendo el comisario de Santa Cruz y deberá elevar un informe al ente sudamericano. Falta celeridad y más manos en las obras", le dijo un miembro del Comité Organizador a El Deber.

Preocupación en Bolivia por la final de la Copa Sudamericana.

Fernando Costa, presidente de la FBF, habla sobre final de la Copa Sudamericana

De acuerdo a lo declarado por Fernando Costa, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FBF), sí existe preocupación porque el estadio "Tahuichi" Ramón Aguilera Costas pierda la sede de la final de la Copa Sudamericana 2025, aunque confía en revertir esta situación.

"Esto es una alerta de que debemos duplicar o triplicar turnos para que podamos alcanzar con el cronograma. Los inspectores sacarán un nuevo informe que será analizado por la Conmebol. Hay preocupación y eso hay que ser bastante sincero, pero estamos a tiempo de tomar decisiones y acciones", dijo el máximo dirigente del fútbol altiplánico..

¿Final de la Copa Sudamericana 2025 puede jugarse en Lima?

De acuerdo a la información de Gustavo Peralta, en caso finalmente Santa Cruz de la Sierra no cumpla con los requirimientos para albergar la final de la Copa Sudamericana, la Conmebol maneja como una opción importante el Estadio Nacional de Lima, con capacidad para 43,086 espectadores.

"Hablé con alguien de Conmebol y me dijo que está muy difícil que levanten las observaciones al estadio de Santa Cruz. En Conmebol están listos para activar el plan del Estadio Nacional", había dicho Peralta en Hablemos de MAX el pasado 12 de agosto.

Recordemos que Alianza Lima es el único equipo que sigue en competencia en Copa Sudamericana y está a la espera del fallo de Conmebol sobre el duelo entre Independiente vs. Universidad de Chile para definir a su rival en cuartos de final del certamen continental.