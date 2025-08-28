Periodista argentino dio detalles sobre el caso de Independiente y reveló importante noticia

0
¡Atención, Alianza Lima! Filtran información sobre Independiente, posible rival de los blanquiazules en cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El suspenso sigue en la Copa Sudamericana debido a que Alianza Lima todavía no tiene rival para los cuartos de final de la competición, esto luego de que el partido entre la U de Chile e Independiente fuera cancelado por disturbio en las tribunas del Estadio Libertadores de América, En ese contexto, un periodista argentino sorprendió al filtrar nueva información sobre el club de Avellaneda.

En diálogo con Desmarcados, programa de DENGANCHE en YouTube, Nico Villarruel comentó cuál es la postura del 'Rojo' luego de todo lo sucedido en su recinto deportivo y también aclaró que una sanción es justa para el equipo argentino. Eso sí, de momento no se sabe quién será el rival de los blanquiazules en el campeonato de la Conmebol.

"Independiente debe ser sancionado, pero en cuanto a la seguridad, sí cumplió con los pedidos de Conmebol. Hubo 650 policías en los alrededores y 70 efectivos de seguridad privada. El club no entiende la razón por la que no actuaron cuando todo se desató", precisó el mencionado comunicador, aclarando que los de Avellaneda colocaron las medidas respectivas y aún así algo sucedió.

Recordemos que la próxima semana debería conocerse el rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana porque los cuartos de final se jugarán en la quincena de septiembre, es decir dentro de poco. Los íntimos tienen que saber a qué club se enfrentarán, si es que no avanzan directamente a semifinales, por temas de logística sobre su viaje ya sea a Chile o Argentina.

¿Cuándo juega Alianza Lima los cuartos de final?

El partido de ida entre Alianza Lima y U de Chile o Independiente se jugará el 18 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva y a las 19.30 horas de Perú. Mientras que el compromiso de vuelta se llevará a cabo el 25 del mismo mes y exactamente a la misma hora. Los íntimos siguen en su lucha por conseguir la Copa Sudamericana.

