ExDT de la selección peruana cerca de volver a Universitario: "Define pronto..."

Universitario de Deportes va por un ex director técnico de la selección peruana para salir campeón de la Liga 1 2025. ¿Adiós, Fossati?

Universitario quiere a un hombre que dirigió a la selección peruana
Universitario quiere a un hombre que dirigió a la selección peruana
El Torneo Clausura 2025 está de candela y Universitario de Deportes quiere alzar el título para proclamarse inmediatamente tricampeón de la Liga 1. En medio de todo este asunto, se filtró información sobre el ex director técnico de la selección peruana que está en la mira del conjunto merengue. ¿Jorge Fossati tiene los días contados en Ate?

A través de su cuenta oficial de 'X', el periodista Gustavo Peralta reveló que los cremas están buscando al encargado de comandar su cantera y entre las alternativas que suenan con más fuerza se encuentra un hombre que estuvo al mando de la Bicolor en su versión Sub-17. Nos referimos al exfutbolista Carlos Silvestri, quien pronto podría dar el salto a la 'U'.

"Universitario de Deportes define pronto a su nuevo jefe de la unidad técnica de menores. Hay dos opciones nacionales: Carlos Silvestri y Pepe “Hilacha” Espinoza que estuvo en la San Martín. También hay una posibilidad en el extranjero, pero no pareciera tan viable. Una de las principales opciones era Lisandro Greppo pero se terminó yendo a Sport Boys", informó el mencionado comunicador.

Carlos Silvestri podría llegar a Universitario.

¿Cómo le fue a Carlos Silvestri en la selección peruana?

De esta forma, son dos las opciones que más fuerza han tomado en Universitario y en los próximos días sabremos quién es el elegido. No obstante, es importante resaltar que el presente del ex DT de la selección peruana no es el mejor debido a que en el Sudamericano Sub-17 quedó en el último puesto del Grupo A con 0 unidades y -17 goles en contra. Incluso, el combinado patrio no logró anotar ni una sola vez.

Perú comenzó cayendo 5-0 ante Paraguay, sucumbió 2-0 frente a Colombia, recibió un 5-0 por parte de Chile, y se despidió con una derrota también por 5-0 contra Argentina. De esta forma, la Bicolor quedó fuera del Sudamericano en la Fase de Grupos y fue el peor plantel de toda la competición internacional.

