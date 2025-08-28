- Hoy:
Sporting Cristal cuestionó el cambio de localía en la Liga 1: "Afecta la justicia deportiva"
Sporting Cristal emitió un comunicado protestando contra el reglamento de la Liga 1 respecto al cambio de localía. ¿Será por Universitario?
Recientemente se informó que el partido entre Universitario y UTC, que en primera instancia iba a jugarse en Cajabamba, fue trasladado al Estadio Mansiche de Trujillo. Tras conocerse este dato, Sporting Cristal sorprendió con un firme comunicado en el que se opone al cambio de localía cuando no hay un motivo fuerte y explotó contra el reglamento de la Liga 1 por ello.
Mediante su cuenta oficial de 'X', el elenco celeste hizo su descargo y llamó la atención de varios aficionados del fútbol peruano. "El Club Sporting Cristal reitera su profunda preocupación por las distorsiones reglamentarias que afectan la equidad competitiva en la Liga 1, situación que hemos advertido y documentado desde el Torneo Apertura 2025", comenzó indicando la institución del Rímac.
Asimismo, el cuadro de La Florida señaló que el reglamento acepta un cambio de localía a otra región cuando hay una situación de "alto riesgo" o aforo. "Esta disposición, aprobada bajo una coyuntura excepcional tras un desastre natural, desnaturaliza el concepto de localía y por ende afecta la justicia deportiva y debilita la legitimidad del campeonato", agregó.El firme comunicado de Sporting Cristal.
Finalmente, Sporting Cristal le exigió a la Liga 1 que aclare su reglamento y establezca cuales son las excepciones que permiten el cambio de localía a una región diferente a la que pertenece un club. En el caso del partido de Universitario, UTC es de Cajamarca, que es una ciudad con altura, y ahora jugará en el llano de Trujillo, lo que podría ser una ventaja para los cremas.
¿Cuándo juega Sporting Cristal?
Sporting Cristal enfrentará el próximo domingo 14 de septiembre a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, situado en Cusco, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que será tras la pausa por Eliminatorias Conmebol, iniciará a las 17.30 horas y será transmitido vía L1 MAX.
