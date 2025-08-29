Alianza UDH da la sorpresa y se refuerza con exfigura de Alianza Lima para salvar el descenso

A pesar de cerrarse el mercado de pases, Alianza Universidad acaba de sumar un nuevo refuerzo en su objetivo de salvarse del descenso en la Liga 1 y se trata de un jugador que tuvo pasado en Alianza Lima, que recientemente quedó libre por una disposición de la FPF. Te contamos de quién se trata.

Cabe señalar que pese a que las inscripciones ya están cerradas, se permite a los jugadores que militaban en Binacional poder fichar por otros clubes de la Liga 1, esto tras la inclusión del equipo de Juliaca del certamen nacional.

Aprovechando esta situación, Alianza UDH acaba de oficializar la incorporación de Edson Aubert, el volante de 36 años que pertenecía al 'Poderoso del Sur' y en su carrera defendió clubes como Melgar, ADT y Alianza Lima.

"Anunciamos la contratación de Edson Aubert. ¡Bienvenido! Reforzamos nuestra volante. ¡Vamos!", se lee en las redes sociales del cuadro huanuqueño, que busca salvarse del descenso.

Alianza Universidad marcha en el puesto 17 del Acumulado de la Liga 1 2025, con 18 puntos, y se iría al descenso si el torneo culminaría hoy. Roberto Mosquera es el técnico que busca la salvación.

Edson Aubert jugó por Alianza Lima en 2012

Edson Aubert defendió a Alianza Lima en la campaña 2012; sin embargo, apenas estuvo en parte del primer semestre porque dejó el club por un tema de deudas. Solo jugó cuatro partidos y no marcó goles en su paso por Matute.

Edson Aubert con camiseta de Alianza Lima.

Edson Aubert: trayectoria